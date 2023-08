Carrió renunció a su candidatura del Parlasur: cuáles son los motivos

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, renunció a su candidatura como diputada del Parlasur por problemas de salud, pero se comprometió a apoyar a Patricia Bullrich de cara a las elecciones generales de octubre.De todas maneras, desde el entorno de Carrió también reconocen que hay una cuestión política que tiene peso en su decisión. En las últimas semanas, la ex diputada manifestó su descontento por el acercamiento de Mauricio Macri con Javier Milei, y dejó en claro que no lo apoyará en caso de que suceda alguna alianza de cara a octubre.“Ella no va a acompañar ese camino”, aseguraron desde el entorno de la ahora excandidata al Parlasur en alusión a los dichos del líder de La Libertad Avanza, donde adelantó que Macri "tendría un rol destacado" en su eventual gabinete.Por otro lado, señalaron que "no va a hacer campaña, más allá de que acompaña y apoya la candidatura de Patricia Bullrich".Cabe recordar que Carrió sufrió un "déficit isquémico transitorio" en julio pasado tras sufrir una descompensación en Santa Fe. A partir de allí, se enfocó en el cuidado de su salud.