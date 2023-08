La vice de Milei atacó a Lali Espósito: "Vos te llenás la billetera también"

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel , atacó a la cantantequien luego de los resultados de las PASO del 13 de agosto había cuestionado al candidato presidencial Javier Milei, y la acusó de "llenarse la billetera con el Estado".Tras las elecciones primarias, Lali consideró "triste" y "peligroso" que Milei haya sido candidato más votado con el 30,04% de los votos. Rápidamente, el propio candidato presidencial, dirigentes y figuras mediáticas libertarias salieron a criticarla. "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", les repondió la cantante en su cuenta de X."Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente.Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos", agregó Espósito.Semanas después Villarruel decidió volver a apuntar contra la cantante de pop. "La verdad que Lali, qué querés que te diga...", lanzó la actual diputada nacional negacionista de los crímenes de la última dictadura cívico militar en diálogo con Crónica.Y continuó: "Puedo entender yen seguir sosteniéndote la billetera. No me parece un tema importante, y menos cuando la gente la está pasando muy mal".Cuando le consultaron qué opinaban de la música de Lali Espósito, Villarruel contestó difente a su líder que aseguró no conocerla: "La conozco pero no la escucho, no me gusta mucho esa música. Escucho cosas que nada que ver con eso".