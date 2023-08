Castagneto explicó la implementación por parte de la AFIP de las medidas para monotributistas

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, explicó este lunes las medidas que benefician a los monotributistas y las que buscan incentivar las exportaciones, las cuales fueron anunciadas ayer por el ministro Sergio Massa."Este es un gran esfuerzo del Estado para que la sociedad en su conjunto esté mejor y que esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario no se vea reflejado en sus bolsillos", expresó Castagneto en conferencia de prensa.En este marco, habló sobre el, los cuales no pagarán el componente impositivo en los próximos 6 meses. Este universo abarca a 1.829.544 personas.Para la categoría A, el monto impositivo es de 496 pesos; la categoría B, 957 pesos; la categoría C, 1.636 pesos; y la categoría D, 2.689 pesos.Con respecto a los, el director de AFIP señaló que "para incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal, se modifica el monotributo productivo, que baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% de la facturación durante 36 meses"."En la actualidad son 188.346 monotributistas y se apunta con esta medida a formalizar a más de 1 millón de trabajadores. Esto se va a instrumentar a través de un decreto del Poder Ejecutivo", manifestó.Por otra parte, dio precisiones sobre el, que implica la devolución del IVA para consumos con tarjeta de débito. "Es para jubilados que cobran hasta 3 jubilaciones mínimas. Hoy la devolución tiene un tope máximo de 4.056 pesos, el nuevo tope será de 18.000 pesos, esto genera una mejora de hasta un 15% del haber mínimo", resaltó.Los beneficiados por estas medidas son 7.800.000 jubilados y pensionados. Se implementará a través de una resolución general de la AFIP.En cuanto a la, Castagneto explicó que la medida alcanzará a 5.500.000 trabajadores, de los cuales el Estado cubrirá a 2.450.559 trabajadores reduciendo contribuciones a microPyMEs y PyMEs. Al respecto, señaló que el Estado cubrirá "el 100% de las contribuciones para 302.044 micro empresas que emplean a un 1.263.638 trabajadores" y "el 50% para 48.273 pequeñas empresas que emplean a un 1.186.921 trabajadores".