Ruta del dinero: rechazan otra vez un planteo contra el juez que entreabrió la causa

La Cámara de Casación Penal declaró "inadmisible" un planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra el camarista federal Mariano Llorens, quien con su voto entreabrió la posibilidad de reflotar la causa por la denominadaEl magistrado definió la votación para aceptar como querellante tardía en esa causa a la asociación civil Bases Republicanas, vinculada con el PRO, para que pudiera apelar el sobreseimiento de la ex mandataria.Antes de ese fallo, la vicepresidenta lo había recusado por "temor de parcialidad", pero el planteo fue rechazado por el propio Llorens, por la Cámara Federal y por la de Casación. Entonces, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso para llegar a la Corte, pero en un fallo unipersonal el camarista Gustavo Hornos le cerró esa vía."El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos", sostuvo Hornos.", completó.A Cristina Kirchner sólo le queda una posibilidad de recurrir en "queja" ante la Corte Suprema. La Cámara Federal de Apelaciones decidió revisar la decisión del juez Sebastián Casanello, quien sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de lavado de activos conocida como la Ruta del Dinero K.La Sala II de la Cámara tuvo por querellante a la asociación civil Bases Republicanas, que se incorporó al proceso. Se habilita ahora su apelación contra el sobreseimiento a la vicepresidenta. Casanello había dictado en junio el sobreseimiento a la vicepresidenta tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuan. La medida había sido convalidada por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa es la que está condenado Lázaro Baez.Llamativamente, la organización llamada Bases Asociación Civil, que sería Bases Republicanas, integrada por distintas personas vinculadas al macrismo, algunos de los cuales han sido funcionarios de ese gobierno, se presentó en la causa para ser tenida en cuenta como querellante, esto es, para poder impulsar el caso. Ahora, la Cámara la aceptó.El camarista Mariano Llorens expresó: "La corrupción en sus diversidades, que busca instalarse en los organismos estatales, daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación, socava las instituciones y genera un daño concreto a la ciudadanía (víctima), que se ve reflejado en el deterioro de las oportunidades que, con mayor calidad, podría brindarle al conjunto de la sociedad. (Salud, Educación, Seguridad, etc.)".El camarista Pablo Bertuzzi hizo mención a otra causa en la que esa asociación Bases fue aceptada como querallante y expuso:En disidencia, Eduardo Farah manifestó:, concluyó.Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otra quincena de personas fueron condenados en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado u$s55 millones. En febrero pasado, Casación confirmó la condena pero redujo la pena para Baez y consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito.TodosLa medida ahora será revisada.