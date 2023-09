Bullrich y los halcones PRO en contra de la ley Airbnb que apoya parte de JXC

Sobre lo que señala Lucas, todo juntos por el cambio en diputados votó en contra.

Son nuevas tecnologías que acercan y modernizan prácticas que permiten que la gente comercie en libertad.

Muchos de los que podríamos entrar al congreso creemos en desburocratizar y modernizar. https://t.co/SwJnMJuuLr — Martín Yeza (@martinyeza) August 31, 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio(JxC),, aseguró este jueves estar "totalmente en contra de regular alquileres temporarios", mientras el Senado avanzaba con la firma de un dictamen unificado para regular los alquileres temporarios de inmuebles con fines turísticos.Ayer el Frente de Todos y Juntos por el Cambio aprobaron por unanimidad el proyecto de ley para crear un registro de alquileres temporarios y regular la actividad de las plataformas digitales como Airbnb. Además, la norma busca incorporar al Código Civil y Comercial el contrato de locación temporaria que hoy no existe, limitar que no se puedan hacer por más de 90 días y que el ofrecimiento de los alquileres tiene que ser en pesos.Si bien el interbloque de la oposición en la Cámara alta votó a favor, los halcones del PRO no tardaron en mostrar su descontento. Tras presentar a Carlos Melconian como su potencial ministro de Economía de ganar las elecciones, la titular amarilla se declaró en contra. "", sostuvo Bullrich.En esa línea se manifestó el intendente de Pinamar, quien recordó que "todo Juntos por el Cambio en Diputados votó en contra" y consideró que"Muchos de los que podríamos entrar al congreso creemos en desburocratizar y modernizar", posteó en su cuenta de X ya en tono electoral el candidato a diputado nacional de JxC.La ley busca regular la oferta de alquileres temporarios que creció exponencialmente en el último tiempo con el impulso de plataformas digitales dedicadas a la promoción de esa modalidad. El problema es que genera una reducción de la oferta de viviendas para alquiler permanente, con la consecuente suba de precios. Además, los Airbnb reprensentan una competencia para el sector hotelero, que está fuertemente interesado en lograr que esta propuesta de legislar sobre los alquileres temporarios prospere en ambas cámaras del Congreso nacional.Bullrich ya se había manifestado en contra de la iniciativa la semana pasada cuando, en una entrevista en TN, consideró que "el problema profundo no es la Ley de Alquileres", sino la falta de crédito que hace que "toda la gente que tendría que poder comprar su vivienda, no la compra".