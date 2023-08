Melconian se diferenció de Milei: "Hay un programa realista, tiene sentido común y no es dogmático"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó desde Córdoba a su potencial ministro de Economía en caso de ganar las elecciones generales,Carlos Melconian, quien aseguró que en materia económica la coalición tiene "un plan, un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático".En una conferencia organizada por la Fundación Mediterránea que compartió con la candidata presidencial del JxC, el economista manifestó:o", diferensiandose del candidato libertario Javier Milei."Tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel".", completó.El economista también aprovechó para cuestionar al oficialismo: "Esto no es el ajuste, lo que está ocurriendo es el ajuste". "Nosotros vamos a venir por la solución, no por el ajuste. Esto tiene solución y es entre todos, no hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto", añadió.A lo largo de su discurso Melconián se diferenció del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.", sostuvo. En ese sentido, afirmó que su programa es "disruptivo pero dentro del sistema".Melconián, quien se fundió en un abrazo con Patricia Bullrich al finalizar, que las reformas económicas propuestas no serán "de la noche a la mañana". "Pero en algún momento hay que empezar y es hoy, tenemos todo como para, y estamos encarando la recta final", sostuvo.Aunque advirtió: "Necesitamos el apoyo de toda la sociedad argentina"."Inundaremos cada rincón del país con nuestras propuestas que son capitalistas, occidentales, federales y progresistas", dijo.Melconian estuvo la semana pasada en Estados Unidos y, a su regreso al país, se reunió con Bullrich, con quien coordinó la presentación que tuvo lugar hoy en Córdoba.