Milei defendió su proyecto económico ante empresarios: "Ustedes no necesitan un Banco Central"

Con la mira en las elecciones generales, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, volvió a defender este jueves su proyecto de dolarización y libre mercado que piensa implementar si llega a la Casa Rosada ante empresarios y les aseguró que “no necesitan un Banco Central” con el cual “los políticos chorros los estafen”., en el marco de la ExpoEFI que se realizó en La Rural donde defendió, primero, su proyecto de libre competencia de monedas, que derivaría en una dolarización y aseguró que“el dinero es un invento del sector privado” que solamente se usa “para intercambiar derechos de propiedad”.Raro... yo no”, exclamó ante un auditorio lleno de empresarios de varias de las firmas que auspiciaron la exposición, incluidas bancarias como Banco Provincia, Naranja y Supervielle; fintech, como Ualá; de finanzas, como Bull Market -que pertenece a Ramiro Marra-, y de los medios, además de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otras.Y apuntó contra Juntos por el Cambio al sostener: “, manifestó en el mismo dia que su contrincante Patricia Bullrich presentó a su potencial ministro de Economía, Carlos Melconian."Obviamente que cuando digo que hay que ajustar esto o aquello, dicen ‘eso no se puede’, claro, porque de ahí muerden”, acusó.El libertario acudó al congreso acompañado dey del candidato a jefe de Gobierno porteño. Si bien en un principio estaba previsto que también estuviera a su lado su flamante pareja,, finalmente la actriz e imitadora no pudo ir porque “estaba trabajando”, según explicó el propio referente de la oposición durante su charla.En varios tramos de su exposición, el candidato presidencial criticó a "la casta" y remarcó, por ejemplo, que“Le estamos abriendo la puerta a las basuras de los políticos para que intervengan. Y cuando intervienen, terminan violentando los derechos de propiedad. Y como consecuencia de ello, el resultado es peor que lo que teníamos originalmente. ¿Y cómo reacciona el político ante esta situación? ¿Ustedes creen que van a decir que se equivocaron? El imbécil de (Daniel) Lipovetzky, después de esa nefasta ley de alquileres, ¿qué dijo? ‘Falló la regulación’. ¡No! ¡Falló la ley! ¡Falló el legislador! ¡Fallaron los malditos diputados y senadores que votaron esa basura! ‘No, pero hay que regular’. ¿Qué regular? Salí del medio, correte del medio. Solo haces daño", apuntó a los gritos.En este sentido, el libertario opinó que “no existe el fallo de mercado” y subrayó que “si algo funciona mal es porque está metido el Estado en el medio”, por lo que les pidió a los presentes que “nunca les abran las puertas a estos sátrapas”, porque “cada vez vamos a tener más socialismo, más regulación, menos libertad y peor nivel de vida”. “No se engañen, no van a hacer capitalismo, quizás con la propia hagan capitalismo, pero a ustedes les van a meter las manos en los bolsillos”, advirtió.Sobre el final, Milei volvió a defender el libre mercado y los monopolios, y le preguntó al público “qué hay de malo en que una empresa contamine el río”.“¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua. El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua, cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación”, argumentó.Y aquí estoy yo, como representante de la Libertad Avanza, para decirles a todos esos sátrapas que se terminó, que la única solución es la libertad y que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, en 35 o 45 años vamos a volver a ser una potencia”, concluyó en tono electoral.