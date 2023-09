Gutierrez destacó las propuestas de Massa para combatir la inseguridad: "Va a estar del lado de las víctimas"

El diputado nacional Ramiro Gutierrez destacó las propuestas de seguridad del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al asegurar que "bajó los delitos en Tigre y es seguridad inteligente”.“El mapa y la inteligencia que propone Massa es una fuerte inversión en seguridad. Cuando asumió en Tigre, 12 veces aumentó el presupuesto y bajó un 90% los delitos, con un sistema de domos y centro de monitoreo en tiempo real, señaló el legislador en diálogo con Crónica Tv, y resaltó: "La idea es ver la tormenta antes de que se desate".Y añadió que “es un trabajo complejo porque no es ni la justicia, ni la policía, ni la cámara de diputados ni los senadores, son todos, con una conducción muy firme, a partir de una decisión de volver a recuperar la tranquilidad pública, ese es el mensaje que nos dio Massa"."Se ha reunido con todos los gobernadores y está hablando con todos los intendentes para estandarizar este sistema. Ver el delito antes de que te toque. Un operador con una cámara que mira tu barrio, que conoce si hay un lanchador, alguien que recorre el barrio en un auto buscando una víctima y pararlo. Un sistema de morfo touch en el que ponés la huella dactilar en una aplicación que está en un patrullero y te dice en cuestión de segundos si esa persona tiene pedido de captura y qué está haciendo ahí", indicó."Hay 50 mil prófugos y evadidos en este país, hay que ir a buscarlos. Cuando Massa se tiene que parar frente a una decisión, va a estar del lado de las víctimas”, remarcó Gutierrez.En ese sentido, apuntó contra la propuesta de Javier Milei sobre la libre portación de armas: “No le podemos decir a la sociedad civil que se arme, no es una buena solución que la gente compre armas. En el arma está el problema, cuanto más armas y más balas, más víctimas. Acá hay que mejorar la prestación eficiente de un Estado que se va a poner en el medio entre la víctima y el delincuente"."Se rompió algo que es un escudo, entre el delincuente y la víctima, ya no hay nada en el medio; hay que volver a levantar ese escudo de protección. Si sabés que tomaste la decisión de subir a una moto para ir a cometer un delito sabés que te bajás en la cárcel”, completó.