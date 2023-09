Sergio Massa arranca la primera semana de campaña de cara a las generales

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023,arrancó la primera semana de campaña de cara a las generales y en la que tendrán un rol más protagónico los gobernadores. El sábado próximo estará en Tucumán, desde donde se relanzará acompañado por los mandatarios. El gobernador de esa provincia, Juan Manzur, fue designado para estar al frente de la estrategia de las provincias del norte., resaltó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en declaraciones formuladas esta mañana a FutuRöck. En ese marco, el mandatario provincial sostuvo que Massa "va a ganar las elecciones" y analizó que, a diferencia de lo ocurrido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), "cuando se decide el Poder Ejecutivo, la gente piensa mucho más el voto", en referencia al próximo 22 de octubre.analizó Jalil en referencia al desempeño electoral del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, indicó: "Cuando se decide el Ejecutivo la gente piensa mucho más el voto. Estoy seguro que Massa va a ganar las elecciones".Tucumán fue uno de los resultados sorpresivos de las PASO al ser una provincia en la que tradicionalmente se impone el peronismo, pero en las primarias allí se impuso Javier Milei. Manzur y su sucesor, Osvaldo Jaldo, le aseguraron a Massa que lo darán vuelta, como ya hicieron en las elecciones locales.Massa viajará a Tucumán el viernes para compartir un asado con los gobernadores en la casa de Manzur, al que también están invitados los jefes de la CGT. "El sábado se reunirá con quienes encabezan las boletas legislativas de las provincias norteñas y luego será el momento del gran acto con el que esperan darle impulso al inicio de la campaña para octubre", anticipó El Destape este domingo.De este modo, el candidato de UP buscará que los gobernadores no solo jueguen un papel más protagónico en la campaña sino también que traccionen más votos, luego de las críticas internas sobre la poca movilización territorial que hicieron para las elecciones PASO y que le costaron al peronismo algunos puntos clave que ahora cambiar el resultado de la elección.Además,En tanto, este lunes el ministro y candidato tendrá este lunes sus primeras actividades oficiales en el marco del comienzo formal de la campaña para las generales de octubre, el pasado sábado 2 de septiembre.En ese sentido, primero visitará la UBA para participar de una actividad sobre pymes. Luego, participará de una mesa de trabajo con el sector bancario y tendrá otras reuniones en el Palacio de Hacienda. Finalmente, a la noche estará en una actividad en Parque Norte.