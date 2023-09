Luego de que Bullrich elija a Melconian, Laspina se reunió con Cavallo

“Hoy, como tantas otras veces, estuve conversando con Domingo Cavallo”, contó el diputado nacional del PRO Luciano Laspina al mostrar una imagen en X (Twitter).

Hoy, como tantas otras veces, estuve conversando con @domingocavallo. Es el único economista que frenó la inflación y la hiperinflación en la Argentina. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino, sin cepos y con libre elección de monedas. pic.twitter.com/kjYpFRLWQA — Luciano Laspina (@LaspinaL) September 7, 2023

El encuentro con el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se dio dias después de la incorporación de Carlos Melconian al equipo de Patricia Bullrich en donde la ex ministra de Mauricio Macri dio indicios que sería su ministro de Economía ante un eventual gobierno.Laspina destacó la “capacidad” que tuvo el ex ministro Cavallo para luchar contra la inflación.sostuvo.