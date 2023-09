CGT y CTA se movilizarán para respaldar la eliminación del Impuesto a las Ganancias que propone Massa

La CGT y la CTA expresaron su apoyo a la propuesta del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria,, de aliviar el Impuesto a las Ganancias y anticiparon que movilizarán para acompañar el proyecto en el que trabaja el gabinete económico.En apoyo a esta decisión que da respuesta a un viejo reclamo de las organizaciones gremiales, llamamos a todos los sindicatos a movilizarse este lunes a las 18 a las puertas del Ministerio de Economía", destacó el comunicado de la central obrera.Y finalizó: "La Confederación General del Trabajo estará presente respaldando la eliminación del mal llamado impuesto a las ganancias , una medida que sin dudas significaría una mejora importante en el salario de trabajadores y trabajadoras".En tanto, la CTA expresó: "La Mesa Sindical El Salario No es Ganancia apoya este anuncio de política pública porque es justo, es posible y avanza hacia la igualdad de trato ante la ley respecto a más de un millón de trabajadores".El documento remarcó que "las empresas petroleras reciben el beneficio de postergar el pago de varios impuestos, los productores agrícolas obtienen dólares más altos para vender su producción, a otras actividades le disminuyen o eliminan retenciones"."Nadie podrá esgrimir que nos faltó paciencia y argumentos para exponer y develar la injusticia que significa mantener vivo este impuesto. Siempre fue injusto. Hace tiempo es confiscatorio. En la actualidad tiene ribetes escandalosos", cerró el comunicado de la CTA que también se movilizará en una muestra de apoyo.Luego de la reunión con su gabiente económico, Massa le encomendó al titular de la Aduana, Guillermo Michel, encontrar el mejor mecanismo para "sacar a la mayor cantidad de laburantes" de este régimen impositivo."Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias. Si soy presidente, no lo va a hacer. Yo no soy como Macri, porque ya lo vengo bajando. Dentro de poco voy a mandar una ley con el tema. Por ahí lo saco antes”, había adelanado el precandidato presidencial en C5N, y cuestionó: “Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras los directores de compañía no pagan impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen”.También la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) adhirió a la convocatoria. Lo anunciaron el secretario general, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), y el secretario de prensa, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes). Sasia recordó que la CATT "es una de las pioneras en venir reclamando desde hace años que el salario no es ganancia. Además, indicó que “no obstante las últimas disposiciones realizadas por el gobierno actual, nos queda todavía una gran franja en la cual este impuesto impacta directamente". Ante esto, marcó: "Esperamos que en la reunión que se llevará a cabo se pueda lograr el objetivo de derogar definitivamente este impuesto”.