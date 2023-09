Massa: "Mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, oficializó la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores

Lo hizo en el marco de un discurso efectuado en Plaza de Mayo ante cientos de trabajadores. "Los trabajadores, sus horas extras, sus viáticos no pagan mas impuesto a las Ganancias", enfatizó Massa en su discurso en Plaza de Mayo.El tigrense estuvo acompañado de la dirigencia sindical de la CGT y la CTA en donde se lo vio envalentonado respecto de una nueva medida que se adiciona a las establecidas en el Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso. También hubo referentes de la política del oficialismo. En este marco, hizo referencias al lanzamiento de la segunda etapa de campaña: "El sábado tuvimos una fiesta"."Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. La primera es que", comenzó su discurso el candidato presidencial de UP, contraponiendo sus acciones de gestión a las promesas incumplidas de Juntos por el Cambio, con el mandato de Macri, entre 2016 y 2019.En esa línea reforzó que desde su concepción, "el salario no es ganancia, el salario es remuneración". Y enfatizó: "Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y, de alguna manera, era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias"., sostuvo.En esa línea, recordó que la oposición se expresó con chicanas la semana pasada. "Esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, porque no nos votan la ley de acuerdo para determinar impositivamente quienes deben pagar y tienen cuenta en Estados Unidos, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a las Ganancias", expresó.Massa recordó que "hace 10 años" plantea y busca "formas para eliminar el impuesto a las ganancias", para que "menos trabajadores paguen" el impuesto. "Hemos tomado, además, la decisión, por decreto de impulsar desde el primero de octubre, un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien. En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresas, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las Ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuesto a las Ganancias, no pagan nada", reforzó.Finalmente, dio un contundente mensaje electoral de cara a lo que resta de la campaña para las elecciones presidenciales., remarcó.Y concluyó: "Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país, pensando en el futuro, pensando en el trabajo y en aquellos que no tienen trabajo, pensando en la industria nacional, pensando en la universidad pública, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, el triunfo de la Argentina, el triunfo del peronismo, el triunfo del futuro, depende de ustedes, o volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante, yo estoy comprometido, me voy a romper el alma, no sólo la voz, voy a dejar hasta mi última puesta de sangre y transpiración para darle a los trabajadores argentinos un país en el que valga la pena vivir. Gracias compañeros, gracias por venir a festejar este aplauso que tantas alegrías y tantas veces ha marcado la historia argentina".