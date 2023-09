Presupuesto 2024: el Gobierno enviará el proyecto el viernes al Congreso, cómo hará para alcanzar el equilibrio fiscal

El Gobierno presentará ante el Congreso este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, que como anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá como premisa el “déficit cero” y el recorte de lo que se denomina “gasto fiscal”.Ayer durante una entevista en C5N, Massa precisó que el Presupuesto 2024 tendrá una pauta de 0,9 de déficit , si bien aclaró que le gustaría tener un punto de superávit, pidió a los legisladores que al menos corrijan 1,9 puntos de esos 4,5., señaló el ministro.En ese sentido, manifestó: " Con lo del impuesto a las Ganancias se hicieron los picantes en Twitter y ahora se metieron debajo de la cama , dijeron que no lo van a votar. Quiero creer que (Cristian) Ritondo va a ser el primero en votarlo", ironizó el ministro en referencia a los dirigentes de Juntos por el Cambio que la semana pasada le pedían que eliminara el Impuesto a las Ganancias y, ahora que se oficializó el proyecto, adelantaron que no votarán a favor en el Congreso.Respecto al presupuesto 2024, el titular del Palacio de Hacienda señaló que hay dos fuentes de financiamiento a los sectores empresarios, que representan más de 4,5 puntos del PBI. Se trata de impuestos que no pagan las empresas, o beneficios presupuestarios que reciben., y no lo son", concluyó Massa.