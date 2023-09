En horas, JXC pasó de anticipar su voto a favor de eliminar Ganancias a rechazar el proyecto de Massa

NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDES HACER HOY

Ministro de Economía Sergio Massa: ¿por qué no lo hace ahora? ¡Usted es el ministro de Economía! 🤔 pic.twitter.com/jiB36kZZbZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2023

Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos. https://t.co/y3jpAXeyDf — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 7, 2023

No solo es una medida irresponsable (el gobierno tiene déficit fiscal) sino

que Ganancias es de los pocos impuestos nacionales (de 41 que hay) que NO hay que eliminar: el político paga de manera muy directa el costo de aumentarlo. https://t.co/oaoafUMKUj — José Luis Espert (@jlespert) September 11, 2023

Este lunes el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP),anunció que a partir de octubre se implementará una suba del piso mínimo de ganancias a más de $1.500.000 yAl conocerse el anuncio uno de los que salió en contra fue el diputadoquien conforma el equipo de economistas de la candidata presidencial,, calificó de “mamarracho electoralista” a la medida anunciada por Massa. “La baja del impuesto a las ganancias se financiará con la suba del impuesto inflacionario. Resultado: 600.000 beneficiados, 47.000.000 de perjudicados.”, enfatizó Laspina.En esa línea se manifestó el diputado y jefe del bloque radical,al señalar que “un manotazo de ahogado. Avanzar en un proyecto de estas características ahora, cuando faltan solo tres meses para que asuma el nuevo gobierno, es inaudito. Solo genera más incertidumbre”.Lo cierto es que pasaron sólo días desde que la candidata a presidenta le pidiera a Massa a través de su cuenta de X, antes Twitter, que elimine durante esta gestión el impuesto y no en caso de ser Presidente como el ministro había dicho."No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! 🤔", había posteado Bullrich.El mismo pedido lo manifestó el jefe del bloque Pro en Diputados,que la semana pasada le había dicho al ministro: ". Sin embargo, ahora que Massa mandará la ley desde Juntos por el Cambio adelantan que no estarán a favor. Pero ¿No es la oposición la que encuentra necesario bajar los impuestos? ¿Por qué estar en contra?“Estamos a favor de bajar impuestos, pero hay que hacer las cosas bien, con seriedad. La Argentina no necesita más humo y parches del kirchnerismo. Al país se lo saca adelante con propuestas serias, con un plan real de estabilización y crecimiento”, explicó ahora Ritondo contradiciéndose.En la misma contradicción entró el diputadoque salió a rechazar lo que el mismo había propuesto la semana pasada porque ahora es una iniciativa del oficialismo. "El impuesto a las Ganancias de los trabajadores recauda menos de 0,2% del PBI. La nada misma. Es como el 90% de los impuestos nacionales:", escribió Espert -o su CM- en un posteo de X fechado el 7 de septiembre.Espert lo replicó, en menos de cuatro días. El 10 de septiembre, el ultraderechista decidió volver a hablar sobre la medida pero esta vez la calificó de "irresponsable" y consideró que Ganancias es uno de los pocos impuestos "que no hay que tocar".