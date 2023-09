Récord del BCRA: 21 jornadas al hilo, rompió la mejor racha de 2023 y compró 2.500 millones U$S

Elcompró este martes 68 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios, con lo que anotó 21 jornadas consecutivas con resultado positivo. Se trata de la racha positiva más extensa del 2023 y en septiembre lleva comprados 315 millones de dólares.La autoridad monetaria que conduceencadenó 21 ruedas en verde y superó el mejor registro que se había obtenido en el año, entre mayo y junio. De esta forma, el Central quedó al borde de romper la mejor marca en lo que va de gestión del Frente de Todos.Desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportador, el 24 de julio próximo pasado, lleva adquiridos más de 2.496 millones de dólares.En todo agosto hubo una acumulación de reservas de casi 2.000 millones y se trató "el mes de mayor acumulación de reservas del Banco Central desde agosto del 200", había afirmado el ministro de Economía, Sergio Massa.En lo referido al tipo de cambio, elcerró hoy a $ 366,73 promedio, con un aumento marginal de un centavo respecto de la víspera. Por su parte, el denominadoavanzó 13 pesos, en $ 730 por unidad. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2%, a $ 737,35; mientras que el MEP subió 0,9%, a $ 682,56, en el tramo final de la rueda. En el, la divisa estadounidense finalizó sin variaciones respecto al cierre previo, en un promedio de $ 349,95.En tanto, el-que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,78, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,11.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 383 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 63 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 418 millones.