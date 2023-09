"Es la reforma que tenemos en mente": Melconian propuso reducir la cantidad de ministerios al igual que Milei

El economista Carlos Melconian habló sobre su programa económico en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones presidenciales y coincidió con el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre la reducción en la cantidad de ministerios., dijo Melconian en comunicación con Radio La Red.Consultado sobre qué cantidad de ministerios proyectan a la hora de trabajar en el recorte de gastos, afirmó: “Ponele ocho ministerios. Esa es la reforma que tenemos en mente porque la democracia empezó con ocho y [Raúl] Alfonsín se la rebuscó con ocho”.Pese a coincidir con el candidato libertario, Melconian apuntó contra Milei por sus discursos verborrágicos donde suma una motosierra: “Nosotros, si saco la motosierra y hago el show, es para los Duran Barba, yo no me dedico a eso”.En ese sentido, indicó que desde el equipo de Bullrich diseñan un proyecto “económico progresivo en el que se van a tomar medidas todos los días y todos los días se verán los cambios” que la sociedad exige.“Vamos a ir a unque ha sido decidido por la sociedad argentina porque tranza en pesos y dólares hace muchos años”, añadió.También destacó que su proyecto apunta a los jóvenes, ya que “el piberío no quiere estar atado a un sindicato, el piberío quiere ser libre de decidir, el piberío no está atado a las leyes laborales peronistas del ´45″.Por último, calificó a las últimas medidas del candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, como “irresponsables” al hacer referencia a la baja del tope del impuesto a las Ganancias para 800 mil trabajadores.