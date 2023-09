Durán Barba pronosticó que JXC saldrá "tercero" y calificó de "masoquista" a la campaña de Bullrich

“Lo más probable es que Juntos por el Cambio salga tercero, nunca vi a nadie que proponga ajuste y sacrificios y gane las elecciones”

El otrora gurú político y electoral de, el consultor ecuatorianodestrozó a Juntos por el Cambio y su campaña para las elecciones generales 2023, al pronosticar que saldrá tercero y atribuir calificativos como "masoquista" a la prédica y las propuestas de Patricia Bullrich., aseguró Durán Barba en diálogo con radio Perfil.De esta manera, el pronóstico de alguien que conoce a JXC es devastador, ya que lo dejaría fuera de un eventual balotaje, hecho que podría ser terminal para una coalición opositora que viene golpeada de cara a los comicios del 22 de octubre.En cuanto a cómo plantea su campaña JXC, Durán Barba les indició cuál debería ser la estrategia. “Lo que debería hacer Juntos por el Cambio es decir que la gente va a vivir mejor”, sostuvo., resumió.En tono de burla por los últimos mensajes de la candidata presidencial, donde prometió un modelo "filosófico muy interesante" que no supo explicar, el consultor ecuatoriano fue lapidario: "Los viejos valores del ahorro y el sacrificio, el ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo desaparecieron,”.El analista político reveló que las consultas que recibe son mayoritariamente por el líder La Libertad Avanza y que nadie le habla de Bullrich.“La gente no me pregunta por el gabinete ni el programa de Bullrich, me pregunta si Milei gana en primera vuelta: en la televisión se ve a dos hombres, Melconian y Macri, hablando en nombre de una mujer, que es Bullrich”, contó.Según Durán Barba, casi en tono con los dichos de Unión por la Patria acerca de que JXC es la segunda marca de LLA, el economista libertario es quien más se distancia por derecha del actual modelo que gobierna en la Argentina., subrayó. Y añadió: “La misa para exorcizar a Milei lo único que hace es darle votos, la gente se ríe y piensa que Milei es lo que quieren”, manifestó el asesor político.Sobre Milei, en concreto, lo describió como "el tipo que rechaza el sistema, que se ríe de las normas y si le dices loco, lo estás alabando, no tiene sentido, la posibilidad de enfrentar una candidatura así, está en el otro extremo”.No obstante, destacó la figura de Carlos Melconian como posible Ministro de Economía si Bullrich resultase electa. "Es menos catastrófico que Ricardo López Murphy o que Espert, ellos ofrecen la catástrofe ordenada”.Y agregó que Melconian “es un tipo muy preparado y creo que será un gran ministro de Finanzas si le toca” aunque aclaró que “la gente común y corriente no vota por programas, no le interesa, no lo va a leer nadie”.Por último, hizo referencia al candidato a presidente del oficialismo y ministro de Economía de la Nación,. Massa se presenta como un ministro que entrega ayudas económicas y cosas por el estilo, lo cual no me parece que deba ser la tónica de un candidato, la de hacerse cargo plenamente de un Gobierno”, cerró.