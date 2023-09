Excombatientes de Malvinas pidieron informes a la Cámara Electoral sobre las visitas de Villarruel a Videla

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) le pidió al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que “le requiera" a la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, "información relativa a los trascendidos que dan cuenta de la organización de visitas al dictador condenado” Jorge Rafael Videla “La solicitud aquí interpuesta se basa y afinca en un principio central de la organización democrática y republicana: el acceso a la información por parte de la ciudadanía. El derecho constitucional a elegir y ser elegido es, en sí mismo, la materialización de la democracia en sentido formal. No obstante, la posibilidad de indagar, de gestar intercambios, de conocer información sustantiva, hacen a la consolidación de los vectores atinentes a la democracia en sentido material”, sostiene el pedido.Tras aludir a “artículos periodísticos” que se conocieron hace semanas, el CECIM, encabezado por Rodolfo Carrizo y Ernesto Alonso, afirmó que“A 40 años de recuperada la democracia, debemos poner de resalto la inestimable importancia de conocer qué piensan aquellas personas que aspiran conducir las riendas de nuestro país”, insiste el documento.El texto aclara que “lo que aquí se requiere no es una sanción, ni un apercibimiento, ni representa una vocación de excluir a nadie del proceso democrático”, pero subraya que “, para que la libertad de elección sea tal,”.Hace dos semanas la candidata a vice de Javier Milei generó polémica con la organización de un acto negacionista, al tiempo que se difundió que la legisladora estaba anotada en el cuaderno del represory Villarruel “coordinaba visitas al teniente general Jorge Rafael Videla en momentos en que mantenía prisión domiciliaria”.