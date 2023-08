Aparecen documentos que vinculan a Villarruel con Videla y Etchecolatz

La candidata a vicepresidenta de Milei, como sabemos, es una militante pro genocidas, que apoya activamente a los imputados en los juicios, desde sus inicios. Acá por ejemplo, está su nombre en el cuaderno en el que Etchecolatz se organizaba para el juicio del año 2006. pic.twitter.com/BSlOJRTQjS — Guadalupe Godoy (@guadalgodoy) August 30, 2023

#Política | Myriam Bregman habló de su histórico enfrentamiento con Victoria Villarruel por el debate de los derechos humanos en torno a la dictadura militar.



💬 "Desde 2015 tengo ataques permanentes de Victoria Villarruel en Twitter". pic.twitter.com/7j1xpmnx45 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 31, 2023

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza,, aparece anotada en el cuaderno del represordentro de la causa que investiga la desaparición deLa abogada de Derechos Humanos Guadalupe Godoy publicó extractos de documentos que vincularon a la compañera de fórmula de Milei con detenidos por crímenes de lesa humanidad, perteneciente a la causa de la desaparición del albañil que atestiguó contra el represor Miguel Etchecolatz.Etchecolatz, que murió en 2022, tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de personas, y fue condenado 9 veces a cadena perpetua por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.El primero es un recorte del cuaderno donde el represor preparaba su defensa para el primer juicio oral tras las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2006.la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA) que considera a los militares procesados tras la dictadura como "presos políticos".La segunda aparición de Villarruel es un registro, quien fue mano derecha de Etchocolatz y ex integrante del "Circuito Camps", una red de centros clandestinos de detención bajo las órdenes de Ramón Camps. Cozzani fue acusado como uno de sus torturadores de Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Graiver, dueño de Papel Prensa.Estos documentos fueron secuestrados en un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la desaparición de López, en donde salió a la luz ciertos "privilegios" con los que contaban los detenidos por lesa humanidad, como acceso a internet o accesos de personas sin requisa previa.En ese momento, se supo que había un estándar distinto para las visitas a los presos por lesa humanidad en el Servicio Penitenciario Federal: podían entrar con celulares, no hacían la misma fila que los detenidos comunes e incluso había anomalías en los registros. Mucho de esto surgió en un allanamiento secreto que llevó adelante en Marcos Paz la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comandada por Marcelo Sain.En el caso de ella y las organizaciones que integró y que integra, lo que hicieron una activa militancia", subrayó Godoy.La candidata a presidenta, que también actuó como abogada querellante en el juicio contra Etchecolatz, sostiene que hay una línea de conducta en el comportamiento de Villarruel. "perpetrado en nuestro país. Los grandes empresarios, el poder económico para el cual hoy se propone gobernar junto con Javier Milei, son los mismos que estuvieron detrás de la dictadura", sostuvo.Villarruel es hija de un exmilitar carapintada. Para finales de 2001 empezaron una serie de reuniones que llevaron a que en 2003 –tras la llegada de Néstor Kirchner al gobierno– conformaron. Este grupo procuraba apoyar a los genocidas: juntaban cartas para el represor de la ESMA Ricardo Cavallo mientras estaba preso en España u organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla. En ese entonces, Villarruel conducía el programa de radio de Jóvenes, que se llamaba Proyecto Verdad.Ya en 2006, Villarruel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que busca sentar en el banquillo a los militantes de los años '70. El Celtyv es una derivación de otra organización: la Asociación Unidad Argentina (Aunar), cuyo dirigente máximo fue Fernando Exequiel Verplaetsen, que fue el jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo.La candidata a vice de Milei inclusó respaldo a la ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez que llevó adelante un golpe de estado contra el presidente Evo Morales, afirmando que su encarcelamiento es injusto. También se manifestó en contra de la legalización del aborto.