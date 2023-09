El esposo de Cecilia Pando admitió que Villarruel le facilitó una reunión con Videla

En medio de la polémica que generaron las declaraciones y el homenaje negacionista que organizó la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza,, el coronel retiradomarido de Cecilia Pando, reveló queSi bien la diputada ya había confesado que tuvo encuentros con el genocida, había justificado que fueron para escribir un libro.Mercado, que fue precursor de la propaganda prodictadura y marido de Pando, quien se hizo famosa por reclamar absoluciones en juicios a genocidas, escrachar a Madres y Abuelas, publicó una carta abierta en Facebook donde le reprochó a Villarruel haber abandonado su reclamo por “los militares detenidos”. Allí recordó que la candidata de Milei preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). En el escrito,en compañía de mi hijo mayor. Importante y fructífera conversación que duró más de tres horas”, detalló Mercado.Si bien la candidata a vice libertaria no confirmó esa versión, sí admitió en diálogo con La Nación que visitó a Jorge Rafael Videla y a otros militares cuando estaban detenidos. Se excusó que lo hizo porque estaba escribiendo su primer libro “Los llaman… jóvenes idealistas” por lo que buscó “documentar con todas las voces”. “También entrevisté para ese libro a muchos terroristas de organizaciones guerrilleras que obviamente quisieron mantener el secreto. Me sorprende que se cuente solo una parte”, dijo parándose desde la teoría de los dos demonios.Pero de acuerdo con el militar retirado, Villarruel luego fundó Jóvenes por la Verdad, un grupo que tenia como principal actividad coordinar visitas al dictador Jorge Rafael Videla.Ayer durante el acto en homenaje a "las víctimas del terrorismo" liderado por Villarruell estuvieron presentes e ultraderecha y militantes de Revolución Federal, entre ellos uno de sus fundadores, Leonardo Sosa y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, investigada en la causa que estudia el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.Sosa aseguró haber estado "45 minutos" haciendo fila para ingresar. "A cada uno de los miembros de La Libertad Avanza, muchos de los cuáles no pudieron estar presentes porque el autoritarismo esta afuera", dijo Villarruel al momento de tomar la palabra, en referencia a algunos militantes que tuvieron dificultades para ingresar a la legislatura porteña.