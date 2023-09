JXC, complicado y aturdido: con Bullrich cuesta arriba, Larreta y Morales escaparon de la campaña

todas las encuestas ubican a la ex ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri tercera y cómoda, con Milei 10 puntos arriba y Sergio Massa superándola por un 4% en promedio

Sin dudas que el resultado de las PASO sólo tuvo como ganador a, peroEs que ni siquiera el triunfo del radicalismo en Chaco, donde detronó al peronismo encarnado eny gobernará esa provincia tras 16 años, logra poner en foco a la campaña que encabeza, la candidata a presidenta por JXC.Prácticamente. Es decir, JXC se quedaría afuera del eventual balotaje que, por ahora, arrojan todos los sondeos que se producirá entre La Libertad Avanza y el oficialista Unión por la Patria.En ese contexto, JXC y Bullrich no encuentran tono ni discurso unívoco. La candidata presidencial pasa que querer eliminar al kirchnerismo a proponer un "sistema muy interesante" de "filosofía basada en el ser humano", con filósofos de 80 años a los que les entregaría cargos especiales para desarrollar la idea.Este escenario dramático para la perduración de la otrora fuerza oficialista y actual principal coalición opositora tiene, por añadidura determinante, el ítem de la interna que no acaba. Es que. Las heridas no suturaron.El promedio de las encuestas realizadas después de las PASO que arrojaron en primer lugar como candidato y como fuerza a Milei y LLA muestran que el escenario de octubre se encamina hacia un balotaje en noviembre entre el economista libertario y el oficialista Massa.Entre los últimos sondeos que se hicieron públicos figuran los de Opina Argentina y Tendencias. Ambos coinciden en que Bullrich sigue estancada y lejos tercera, a pesar de la incorporación de Carlos Melconian como principal vocero económico, hecho que fue promocionado como determinante por el macrismo.La única esperanza que atravesó estos días a JXC vino de una encuesta de Federigo González y Asociados, que le da un empate técnico con Massa.Tendencias ubica a Milei primero con 33,2% de los votos, seguido por Massa con 28,5 y Patricia Bullrich con 22,7. En un balotaje, el libertario ganaría 45,2 a 33,8 al candidato de UP.Según Opina Argentina, Milei es el candidato que mas creció en su intención de voto (34%) en relación a las primarias (cuando saco 30%). No obstante, Massa se expandió desde las PASO, cuando sacó 27 mientras que ahora mide 29 puntos. La única que perdió votos es Bullrich, que registró un 25%, tres puntos menos que lo obtenido por JXC en las primarias.Federico González, cuya consultora acostumbra a trabajar a pedido del PRO, da primero a Milei con 33,1% y segunda a Bullrich con 29,7%, a sólo 3 décimas de Massa, que llega a 29,4%, y de allí surge que es un empate.En este difícilmente empeorable escenario,El titular del Ejecutivo porteño, que en diciembre le dejará su lugar a Jorge Macri, Leandro Santoro o Ramiro Marra, viajó para participar del Foro de Gobiernos Regionales y Locales que se realiza en la previa de la Asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas.La agenda de Larreta en Nueva York -adonde viajó con su pareja- comenzó el sábado y se extenderá al menos hasta el martes, de acuerdo a la información oficial. Además de la participación en el foro, la agenda incluía reuniones con los alcaldes de Bogotá, Río de Janeiro y Londres.Pese a las actividades oficiales, no deja de llamar la atención que Larreta no haya aparecido en ningún acto de Bullrich y evidencia la falta de acuerdo para los ex adversarios internos a la hora de quedarse con los votos que JXC logró en las PASO.En el primer encuentro posterior a las primarias, Bullrich le habría pedido ayuda a Larreta para la campaña, además de solitarle algunos "insumos", como por ejemplo el manejo de la base de datos y de la pauta de la Ciudad, las armas secretas históricas del PRO que "H" se apoderó y desarrolló desde 2015.Larreta le respondió que quería el 40% de los cargos del hipotético gobierno. No hubo avances y Bullrich siguió con su estrategia. Con quien sí logró un acuerdo es con Diego Santilli, que se metió de lleno en la campaña bonaerense y suena para un eventual ministerio, que sería el de Seguridad y Justicia.Claramente todo quedó mal también con el ex compañero de fórmula de Larreta, es decir el radical, ausente 100% en las recorridas y campaña de JXC.El presidente del radicalismo nacional ya había dado algunas muestras de su intención de correrse de la escena al no participar de los festejos del triunfo de Maxi Pullaro en Santa Fe y, este domingo, faltar también a Chaco para celebrar la victoria de Leandro Zdero.