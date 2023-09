Milei sugirió que Rosatti es un ignorante por criticar la dolarización y se abre una nueva guerra

el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, salió a responderle, por ahora de manera indirecta, al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien en un doble movimiento cuestionó la propuesta económica core del economista libertario, es decir la dolarización, a la vez que le pegó al gobierno la "emisión descontrolada"

compartir un tuit de una cuenta que adhiere a su espacio, con cual si bien no se expresó de manera directa, el contenido del mensaje es durísimo contra Rosatti. "Juez de la Corte Suprema no entiende la diferencia entre atribución y obligación. Solo en Argentina"

En lo que le configura un eventual nuevo foco de conflicto,"¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional", sintetizó su idea Rosatti consultado por El País sobre los límites constitucionales a la dolarización de la economía El presidente de la Corte quiso aclarar que la suya no es una "interpretación rebuscada ni retorcida" y agregó que "puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema", pero que en cambio "es la letra de la Constitución" la que señala que "hay que tener una moneda que se emita en la Argentina".En ese punto aprovechó para mandar a todos los candidatos a "leer la Constitución" e insistió: "Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no".Horas después de que trascendiera la entrevista de Rosatti con El País, que, único espacio contra el que nunca arremete,Lo que hizo el candidato presidencial es, se lee en el texto de @jdoedoe101101, que sugiere, así, que el magistrado ignora su propio campo de acción, es decir el judicial.En lo que va de su campaña, Milei intentó construir un perfil de no confrontación con Comodoro Py y la Corte, habituales adversarios de Unión por la Patria. De hecho, nunca incluyó al sector en lo que denomina la "casta". No obstante, la jugada de Rosatti contra la dolarización, que lo deja del lado de Bullrich, podría modificar ese escenario.