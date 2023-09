Palazzo citó a Steve Jobs y le recordó a JxC sus ambivalencias en torno al Impuesto a las Ganancias

“Hay que poner un blanco sobre negro para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. Esta norma desde su creacion está complementada con 353 normas más”, dijo Sergio Palazzo en la Cámara de Diputados al hacer un recorrido historico de la normativa impositiva.

A su entender,”es un impuesto distorsivo y fue creciendo en cantidad de contribuyentes”., detalló.Insistió en que el proyecto que explicó muy bien Carlos Heller establece un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles. “Los que dicen que no se puede discutir el Impuesto a las Ganancias disociado de una matriz tributaria han presentado en 2022 37 proyectos para modificarlo”, recalcó el dirigente gremial para quien “Yo no se si fingen demencia antes o ahora”.“Sostuvieron que es un impuesto progresivo que no se puede eliminar pero suscribieron con aplausos al ex presidente Macri cuando decía que en su gobierno no iban a pagar ganancias”, dijo al recordarles su silencio en la toma del prestamo al FMI.Y cerró: