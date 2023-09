Jorge Macri: "Algunos se divierten diciendo que soy 'Blackri' porque soy el primo más oscurito"

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio,se refirió al historial del apellido en relación a su primo y ex presidente Mauricio Macri y reconoció que “no es un problema”. "Algunos se divierten diciendo que soy 'Blackri' porque soy el primo más oscurito", soltó el ministro de Gobierno de la Ciudad."Todos somos portadores de apellidos que tienen su historia. El mío de mucha impronta, pero lo llevo bien, no es un problema para mí", sostuvo el ex Intendente de Vicente López en contacto con Urbana Play.En cuanto a su recorrido político, también respondió a las críticas de quienes afirman que no conoce el distrito. "Es una gran ventaja venir desde Vicente López y tener gestión previa. Me parece que el porteño valora mucho la gestión. Hace 16 años que elige gente con experiencia de gestión. Se puede ver lo que hice y mucha gente de la Ciudad lo conoce y lo valora", desarrolló.Además, sobre la unidad posterior a la interna que protagonizó junto a Martín Lousteau en JxC, agregó: "En la Ciudad hubo una competencia muy intensa, llena de propuestas tan interesantes que batimos el récord de votos para Juntos por el Cambio. Nunca antes nos había votado el 56% de los porteños".En ese plano, valoró el trabajo del senador de la UCR y reconoció que tomará sus propuestas al opinar que “las buenas ideas son de todos”. “Tenemos que aprender rápido de las buenas ideas, incorporarlas y tratar de llevarlas adelante", sentenció.