21.09.2023 / ELECCIONES 2023

Kicillof acusó a Milei de "casta": "Vivió del curro de las privatizaciones"

"Milei que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? ¡Más casta no se consigue!", sostuvo el gobernador bonaerense al criticar al candidato libertario.