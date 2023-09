"Don't Cry for Me Argentina" : el informe de inversores suizos que están "preocupados" con las propuestas de Milei

Un reciente informe del grupo financiero suizo Mirabaud ha puesto de manifiesto las preocupaciones de los inversores internacionales respecto a las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Estas preocupaciones se suman a las dudas previamente expresadas por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la viabilidad de sus planes económicos.

El especialista en inversiones de Mirabaud, John Plassard, en su informe titulado(No llores por mí, Argentina), señaló que a pesar de las afirmaciones de Milei de reducir significativamente el gasto público, sus propuestas han generado inquietudes entre los inversores en relación con su factibilidad. Plassard destacó que los planes de Milei para recortar drásticamente el gasto público y dolarizar la economía argentina han tenido un impacto notable en los mercados financieros y de divisas.En su descripción de Milei, Plassard enfatizó que el candidato de La Libertad Avanza no tiene una carrera política tradicional y recordó que anteriormente formaba parte de una banda tributo a los Rolling Stones antes de dedicarse al estudio de la economía. Esta referencia a su pasado no político refleja la percepción de que Milei es un outsider en la política argentina.El informe también señaló que los fondos de cobertura están tomando posiciones en contra de los bonos soberanos argentinos, lo que refleja la creciente preocupación entre los inversores internacionales. Además, citando un artículo del Financial Times, el informe sugiere que la aparición de Milei como candidato de derecha radical ha suscitado temores de que Argentina esté a punto de elegir a un líder que podría enfrentar dificultades para gobernar en medio de una crisis económica.En particular, una de las propuestas centrales de Milei, que se enfoca en dirigir los subsidios sociales hacia los hogares de bajos ingresos que realmente los necesitan, ha sido señalada como técnicamente problemática. Esta cuestión también ha contribuido a las dudas sobre la factibilidad de su agenda económica.