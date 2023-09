Más de 200,000 trabajadores ya han solicitado el crédito de Anses

Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de ANSES, informó que desde el lanzamiento de la nueva línea de Crédito Anses el pasado lunes, más de 200,000 personas empleadas en relación de dependencia han solicitado este beneficio que otorga hasta $400,000. Raverta enfatizó que esta línea de crédito es "la más conveniente del mercado".

El proceso para acceder a este crédito es simple y accesible. Los interesados pueden realizar la solicitud a través del sitio web de Anses (www.anses.gob.ar) o mediante la aplicación móvil mi ANSES. Una vez solicitado, el crédito puede ser validado presencialmente en una oficina sin necesidad de turno previo.Raverta destacó la ventaja de esta línea de crédito al explicar que "si un trabajador solicita un préstamo de $400,000 en 48 cuotas, recién comenzará a devolverlo después de tres meses, y cada cuota será de aproximadamente $19,000. En cualquier otro banco, esto equivaldría a casi $50,000".Para ser elegible, los solicitantes deben ser titulares de una tarjeta de crédito emitida por el banco donde cobran su sueldo, residir permanentemente en Argentina, tener al menos seis meses de antigüedad en su trabajo actual, y no ser trabajadores eventuales, discontinuos, de temporada o de casas particulares. Además, no deben tener un sueldo mensual bruto superior a los $700,875, deben ser mayores de 18 años y no estar en la edad jubilatoria al momento de la cancelación total del crédito. También se requiere no tener una situación crediticia clasificada como "situación 2" en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y no recibir jubilación o pensión.