Massa se comprometió a trabajar para que Argentina sea sede del Mundial 2030

El ministro de Economía y candidato presidencialse refirió a la postulación de Argentina para ser sede del Mundial 2023, junto a Chile, Paraguay y Uruguay, y aseguró no va a "parar de trabajar hasta que sepamos que Argentina es sede".Massa se refirió durante la presentación de Avellaneda cómo ciudad sede a la organización del mundial juvenil sub20 este año al asegurar que, en ese evento,"Argentina pudo mostrarle al mundo del fútbol que podía organizar un mundial" y agregó: "Ahora, junto con Chile, Paraguay y Uruguay,El candidato presidencial estaba acompañado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.", remarcó Massa y detalló: "El talento de nuestra gente; nuestra belleza natural; nuestros lugares y destinos; nuestra infraestructura; nuestra capacidad de organizar y de recibir turistas".En términos económicos, destacó que. "No es solamente lo que vemos en la cancha: genera empleo en hotelería, gastronomía y transporte, genera propaganda de la marca país y turismo interno porque, entre partido y partido, la gente elije conocer de punta a punta nuestro territorio.Desde la localidad bonaerense Massa señaló que con la postulación "tienen por delante la oportunidad de mostrar con orgullo lo que es la ciudad de Avellaneda" y aseguró que "tienen el compromiso de Matías y mío para acompañar y hacer las inversiones que se necesitan para que Avellaneda sea sede" y sostuvo que "no vamos a parar hasta que Avellaneda sea sede del Mundial 2030"."La capacidad de soñar pone a Avellaneda a las puertas de ser una de las sedes del mundial 2030", expresó y remarcó que ese partido "tiene que ver con un intendente que se anima, que imagina las cosas y las hace". "", marcó Massa en tono electoral y afirmó que "acompañar a la ciudad de Avellaneda en este proyecto es una enorme oportunidad"."Hay infraestructuras y capacidad que una ciudad tiene que tener", para ser sede del mundial, expresó que "nos faltan algunas obras" y sostuvo que "vamos a tener una conexión intermedia del ferrocarril". Massa señaló que "el deporte es un camino que sirve para balizar el camino de nuestros pibes más chiquitos" y "le da la oportunidad de tener a los pibes en el lugar que les corresponde, en el club, en el poli, compartiendo, aprendiendo, socializando".Ferraresi, por su parte, destacó la mirada que ha tenido en el deporte en Avellaneda y mencionó la existencia en el distrito de "16 polideportivos, más 26 en construcción; 1.800 deportistas federados; 120 clubes de barrio". "", señaló.En otra parte de su discurso, el intendente resaltó la figura de Massa "que puso a la Argentina en un lugar que ha empezado a crecer despacito", y afirmó que "todo lo que hacemos con los clubes de barrio, tiene que ver con esto, con un crecimiento progresivo". Massa, más temprano, junto al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó un acto en el barrio Papa Francisco, donde se realizó la firma de carpetas del acto posesorio de las familias ganadoras del primer sorteo de lotes con servicios.