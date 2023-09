CFK habló de los resultados de las PASO y remarcó que la sociedad no se derechizó: "Querer vivir dignamente no es de derecha, es de argentinos"

La vicepresidentase refirió este sábado a los resultados de las elecciones primarias y recordó que ella "ya había dicho el resultado dos meses antes" y remarcó que la sociedad no se volcó a un pensamiento liberal: "Querer vivir dignamente no es de derecha, es de argentinos".CFK presentó la reedición del libro "Después del derrumbe"- sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el filántropo Torcuato Di Tella, en el auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) donde, acompañada por el periodista Pedro Rosemblant, realizó un análisis sobre el escenario electoral en un discurso titulado "Castas, herencias, derrumbes y futuro".Respecto a las criticas por no hablar tan el triunfo del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, en las PASO sostuvo: "Dicen que no hablé del resultado de las elecciones, si lo apoyo a Sergio o si no..Hoy los competidores son los que tiene mejor piso en terminos individuales, el candidato de La Libertad Avanza y el de UP".Y añadió: "Hice un razonamiento lógico, que en 2019 cuando construimos el Frente de Todos hicimos una elecccion donde las dos coaliciones juntaron casi el 90% de los votos porquela gente tenía en la memoria cómo había vivido hasta 2015. Había sido evidente".Sobre el resultado las primarias admitió que: "Yo decía ¿esta gente que está festejando? la verdad que no pudieron construir una mayoría porque nadie se acuerda del gobierno que fueron sino no se entiende la presencia de una tercera fuerza", analizó.En esa línea, recordó que fue una de las impulsoras de que no hubiera PASO y "de que se construyera una lista de unidad" de Unión por la Patria. "Los que decían no al dedo, y ahora dicen que el dedo no esta, que no estoy apoyando, les pido un poco de honestidad intelectual", señaló en referencia a que se cuestionaba su intervención para designar al candidato.Al referirse al Frente de Todos y a las elecciones ganadas por Alberto Fernández, consideró que en 2019 "había una expectativa de volver a vivir una vida, no en Disneylandia, sino en la cual pensar en comprar una casa o un auto, o en progresar, estudiar o viajar".Y remarcó: "", sintetizóAl concluir la charla insistió: "".