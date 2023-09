El Gobierno nacional prepara un bono para trabajadores informales

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunciará en las próximas horas un bono para trabajadores informales que había adelantado la semana pasada. Se trata de un alivio para los 3 millones de trabajadores que no fueron alcanzados por las iniciativas lanzadas en las últimas semanas.Lo hará junto con la titular de Anses, Fernanda Raverta, luego de finalizar su gira por el Conurbano, en la que inaugurará diversas obras públicas en Escobar, Florencio Varela, Almirante Brown y en Esteban Echeverría.Según el cronograma, el anuncio se concretaría alrededor de las 18 horas. En base a este esquema, fuentes oficiales advierten que el horario puede atrasarse, ya que la intención es que sea un mensaje tradicional, sin medios presentes, y no que la medida se dé a conocer en medio del raid del candidato por el AMBA.De este modo, Massa oficializará el bono que ya había anticipado la semana pasada durante una entrevista televisiva, al filo de la veda de anuncios, que comienza este martes."Los tenemos que ayudar a enfrentar la situación que representó la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina", habia señalado Massa durante la entrevista.Vale aclarar que no se tratará de un nuevo IFE como los otorgados en 2020 durante la pandemia, que habían alcanzado a 9 millones de personas en total. El IFE se trató de una prestación excepcional que intentó compensar la disminución de los ingresos por la situación de emergencia sanitaria.