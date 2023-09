Larreta se sumó desganado a la campaña de Bullrich y se mostraron con candidatos alicaídos del conurbano

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, intenta reconstruir la debilitada imagen de la coalición opositora y, para eso, forzó que su otrora adversario interno en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, se quede sin excusas y participe de su campaña electoral, que el caso de este martes los reunió - parcialmente - en el conurbano bonaerense

Larreta finalmente sí se sumó a la caravana bullrichista. La candidata presidencial subió por primera vez al alcalde porteño a su “Patoneta” y tuvieron la primera foto de unidad. El gesto suena a poco, con todo lo sucedido hasta el día de hoy en la mochila

Es por eso que la ex ministra de, que en las encuestas aparece contra las cuerdas, tercera cómoda de cara al posible balotaje presidencial de noviembre, busca hacerse fuerte en el conurbano bonaerense para tener posibilidades de mejorar su performance y hacer tándem con su candidato a gobernador bonaerense,Para ello, se subió a la "Patoneta" y paró en Lanús, acompañada por el primer candidato a diputado nacional Cristian Ritondo, el ex adversario interno de Grindetti por la gobernación,, además de Grindetti y a quien éste dejó interinamente en el distrito, su candidato a sucederloCabe destacar que, justamente, en Lanús JXC no hizo una buena elección en las PASO, donde Kravetz quedó por debajo de Unión por la Patria, que tiene como candidato a intendente a Julián Álvarez. Además, el dirigente del oficialismo local y Grindetti tuvieron inconveniente intestinos incluso para aprobar la licencia del jefe comunal, que a la vez conduce Independiente y es candidato bonerense.Pese a que Bullrich intentó en Lanús mostrar unidad, estaba estipulado que estuviera Larreta. Y no estuvo. A la salida del distrito, cuando se disponía a ir al segundo destino, Bullrich fue consultada por la no llegada del jefe de Gobierno porteño., intentaron explicar desde el equipo del ex candidato presidencial.Bullrich y Grindetti estuvieron juntos en un Centro de Monitoreo, donde se entregarían nuevas motos para reforzar la seguridad local y ambos candidatos verían las obras finalizadas en el lugar.Luego ambos, junto a Kravetz, Ritondo y Santilli, entraron al Municipio, donde los esperaban unas 200 personas, entre trabajadores municipales y fuerzas de seguridad.Luego de encuentros, Bullrich y Larreta no llegar a buen puerto en sus negociaciones para sumar fuerzas. De hecho, al inicio de la campaña para las generales, el alcalde porteño viajó al exterior para evitar integrarse en ese momento a la campaña de "Pato".Tras abandonar Lanús,El evento tuvo lugar en un local partidario de esa localidad del sur del conurbano, con, candidato a intendente local de Juntos por el Cambio, dirigente otrora kirchnerista y bastante rezagado en términos de chances electorales. Estuvieron también todos los que participaron del acto en Lanús, Grindetti, Ritondo y Santilli.“Vamos fuerte contra la inseguridad. No podemos permitir que valga nada la vida de un ciudadano. Vamos a cambiar la inseguridad de una vez y para siempre”, dijo Bullrich en su discurso.En ese sentido, se metió con el concepto de "eliminar al kirchnerismo" que eligió para este tramo de la campaña, donde quiere ver cómo le saca votos a Javier Milei. “Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer de nuevo y más fuerte. Porque nos dejan el país peor. La gendarmería vuelve a Lomas”, esbozó, por ejemplo, antes de completar: “No podemos dejarle una guarida al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.Luego, pidió por el apoyo de los docentes "para ganar en la República Argentina" y "nunca más" abandonar "a los chicos con los Baradel"."Así se forjó la Argentina. Somos un país con cinco premios nobeles. El desafío es volver a esa Argentina”, expresó, tratando de contraponer, con poca elocuencia, con el discurso de Milei y la privatización de la educación vía vouchers.