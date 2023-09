Desde Chile advirtieron que el sistema de vouchers que propone Milei para la educación "genera más desigualdad"

El docente y dirigente gremial chilenoadvirtió sobre los "riesgos" para la educación de la utilización del sistema de vouchers porque "genera más desigualdad" y pidió a los argentinos que "no lo repliquen".Godoy Quezada, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y ex presidente del Colegio de Profesores Regional Valparaíso, explicó que el sistema educativo de vouchersEn declaraciones a FM Digital generará "más problemas, como el crecimiento de la desigualdad en el acceso a la educación y endeudamiento de las familias que intentan insertar a sus hijos en la universidad".Pidió que Argentina "no replique el sistema de vouchers", sostuvo que "la educación privatizada es generar más pobreza y acá en Chile fue implementado a la fuerza" y señaló que "no la podemos cambiar porque está en la Constitución".Marcó que el sistema educativo chileno "responde a los principios del neoliberalismo en el cuál el mercado impera sobre la educación" y volvió a insistir en que este sistema trae una "profunda inequidad", como se puede ver "en el sistema educativo chileno".El sistema de vouchers fue desarrollado en la década de 1960 por el economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales autores que sigue Milei, y se implementó en países como Chile, Nicaragua, Suecia y Nueva Zelanda.La financiación educativa del voucher consiste en que el Estado entregue a los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar con el que se abonarán los gastos del centro educativo donde elijan matricularlo, según su conveniencia particular, durante un periodo determinado por año escolar o semestre.Para Milei, "con el mecanismo de vouchers se crea competencia, entonces aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mayor afluencia de alumnos" y "las instituciones que quiebren van a quedar en manos de las que queden en expansión, y es un círculo que genera mejor calidad educativa".Lo que es más, el candidato presidencial libertario citó a Chile como un caso exitoso en esta política, pero ya en agosto de este año, tras la victoria electoral de LLA en las PASO, desde el país vecino advierten sobre la réplica.