Más informes contra la dolarización de Milei: se haría a $2200 el dólar

De acuerdo a un informe del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci), para concretar la propuesta de dolarización del candidato libertario Javier MileiEsto lleva a sus impulsores a postergar la medida, por lo menos por dos años, buscando hacer previamente los “cambios necesarios”.Una de las razones sobre la que basan la propuesta de dolarizar la economía argentina es que su moneda ya es el dólar. Si bien desde la convertibilidad, en los años noventa, el dólar es claramente una referencia para la moneda local, el informe remarca que el peso argentino es utilizado y circula con normalidad.El peso argentino mantiene vigencia como medio de pago y unidad de medida para las transacciones vinculadas al consumo básico, con fuerte impacto en los sectores populares. Este es un segmento muy significativo en la demanda de dinero. Sólo basta con observar la composición de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el gasto de las familias, la moneda argentina es dominante en alimentos, bebidas y vestimenta, rubros que ponderan 40% del total.A esto debemos sumar los servicios regulados, tarifados en pesos, que constituyen el 24% de la CBT. Para el resto de la canasta, conformada por recreación, equipamiento del hogar, restaurante y turismo, el peso argentino es aceptado como medio de pago en la mayoría de las operaciones, con mayor competencia con el dólar, especialmente en turismo.Isepci remarca que ". Solo considerando alimentos, vestimenta y los servicios regulados; alcanzamos a un 64% de la canasta de bienes y servicios que se comercializa en pesos".El informe, además, advierte que "" ya que los tres países latinoamericanos que adoptaron el dólar:suman un PBI conjunto que apenas supera la tercera parte del PBI de Argentina", es decir, juntosEspecificamente en Panamá interviene el dólar y el balboa desde la construcción del canal interoceánico dominado por los Estados Unidos, mientras que en El Salvador y Ecuador se dolarizó con alta inflación. "La evidencia de adopción de monedas de otros países en el mundo, muestra que además de no contar con desarrollo teórico, no se presentan experiencias compatibles con la envergadura de la economía argentina", insiste el informe.Los libertarios afirman que dolarizarían en base al tipo de cambio de mercado, el que identifican con la cotización de dólar Contado con Liquidación, que en septiembre estaba en torno a los $ 730. Esta afirmación, tendiente a mostrar un efecto neutro de la dolarización sobre los salarios, supone que los precios de los bienes están fijados con el dólar CCL.En la mejor opción de los libertarios. Esto implicaría una suba de similar magnitud en los precios de los alimentos y una baja real de los salarios.Sin embargo, ese valor del dólar CCL no equilibra pasivos con reservas. El indicador teórico de equilibrio, es el denominado dólar sombra que calcula periódicamente el BCRA. El mismo alcanzaba en septiembreEl dólar sombra sería un valor mínimo, debido a que se calcula con las reservas brutas del BCRA. Estas incluyen los depósitos en dólares de los ahorristas, que son de su propiedad, y los swaps chinos, que son préstamos del gobierno asiático y que no están disponibles sin su autorización. Si solo deducimos los depósitos de los ahorristas, sin alcanzar a las reservas de libre disponibilidad, el valor del dólar duplicaría al dólar sombra, registrando una devaluación adicional de igual magnitud.Los comentarios o trascendidos del plan de dolarización de la derecha libertaria señalan que habría un fideicomiso que tomaría los bonos soberanos de Argentina, como el GD30, a la cotización actual, que es el 20% de su valor nominal. Este nos daría los dólares faltantes para comprar los pasivos del BCRA.Aún no queda claro cuánto es el monto y si el mismo alcanza para dolarizar solo con las reservas del BCRA. En base a los montos de Leliq y Pasivos de septiembre, valuados en dólar al tipo de cambio oficial,"Si las evaluamos al CCL, que como ya fue señalado implicaría una devaluación, disminuirían a 40.000 millones de dólares", explicó Isepci.Estos datos nos llevarían a un incremento que alcanzaría como mínimo y hasta superar los 180 mil millones de dólares estimados por algunos economistas, los que se suman al ya pesado crédito del FMI, tomado en el gobierno de Macri, de 40.000 mil millones. Se repitirían así maniobras de vender a bajo precio y endeudarse a uno alto.