Massa: "A partir del 10 de diciembre va a haber un gobierno que ponga en su lugar al FMI"

El candidato presidencial de Unión por la Patria(UP), Sergio Massa, encabezó un multitudinario acto en la puerta del Congreso junto a la CGT, la CTA y movimientos sociales tras la aprobación en el Senado de la modificación del impuesto a las Ganancias y su promulgación como ley. "A partir del 10 de diciembre va a haber un gobierno que ponga en su lugar al FMI", lanzó."Les quiero pedir todo el compromiso, casa por casa, lugar de trabajo, barrio por barrio, y a cada uno de los miembros de nuestra familia, mano a mano o en el chat, explíquenles que lo peor ya pasó, que a partir del 10 de diciembre va haber en Argentina un gobierno que ponga en su lugar al FMI, para que no nos ponga mas condiciones que nos lleven a la inflación", expresó.Massa sostuvo que el país necesita "un Gobierno de unidad nacional" y que eso se producirá si llega a la Casa Rosada en las próximas elecciones generales. "En tres semanas se define el futuro de la Argentina, si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, si somos un país que pelea por mejorar el ingreso de los trabajadores, o si volvemos al pasado", expresó en el acto organizado por las centrales obreras.Asimismo, dijo que si gana las elecciones el próximo 22 de octubre los argentinos "van a tener un presidente dialogando al lado de cada uno de ustedes para resolver los problemas" y añadió que "van a tener un hijo de inmigrantes, hijo de la clase media argentina que se va a sentar en la Rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que especulan".En este marco, celebró la sanción de la Ley 27.775 que eliminó del Impuesto a las Ganancias, al recordar "a todos aquellos que pelean hace muchos años" que "no es un tema que haya planteado hace un mes o hace dos". "Muchos de ustedes saben que hace más de 10 años que vengo planteando como principio de mejora en la puja distributiva de la Argentina, como principio en defensa de la condición de clase media de nuestros trabajadores y trabajadoras, que el salario no es ganancia, es remuneración”, sostuvo.Luego remarcó que se avanzó "en un paso fundamental para empezar a reparar los errores, lastimaduras que tiene nuestra economía y que tiene el sistema de redistribución para terminar con la injusticia que es el impuesto por trabajar".Anoche el Senado sancionó la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, elevando el piso del Mínimo No Imponible a casi dos millones de pesos, lo que equivale a quince salarios mínimos, vital y móvil y que regirá a partir de 2024.