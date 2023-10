Renunció Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense tras las fotos de su viaje a Marbella

Tras las fotos de su viaje a Marbella, el dirigente Martín Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense y argumentó que no quiere ser utilizado "para afectar al espacio político en el proceso electoral".“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, manifestó su equipo de prensa para comunicar la salida de Insaurralde.Por su parte, voceros del gobernador Axel Kicillof lo confirmaron: “Sí. Presentó la renuncia y el Gobernador se la aceptó”.Desde 2021, Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. Su nombramiento se produjo luego de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas de ese año. Previamente, había sido Intendente de la localidad de Lomas de Zamora desde 2014.La renuncia de Insaurralde se da tras la difusión de imágenes en redes sociales por parte de la modelo Sofía Clerici, donde se los ve juntos en Marbella, ciudad de España.Estas imágenes generaron una ola de críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaron el accionar del dirigente de Unión por la PatriaDesde la mesa chica de Kicillof, afirmaron que "no hay reemplazo por ahora" para Insaurralde y que "el gobernador va a analizar cómo continuará la situación de la Jefatura de Gabinete en las próximas horas”.