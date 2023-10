"Cuando el dólar sube, se hace puré el salario, hermano": Melconian apuntó nuevamente contra la dolarización de Milei

El economista Carlos Melconian rechazó este viernes las afirmaciones de Javier Milei, quien dijo ayer que "cuánto más alto" este el dólar "más fácil va a ser dolarizar" la economía, y consideró que las propuestas del libertario implican un "salto al vacío"."Cuando el dólar sube se hace puré el salario, hermano. A dos semanas de las elecciones es necesario que alguien ponga arriba de la mesa este delirio", enfatizó Melconian esta mañana en declaraciones a radio Mitre, un rato antes de disertar ante los empresarios reunidos en Mar del Plata en la última jornada del Coloquio de Idea.De esta manera, Melconian apuntó nuevamente contra la propuesta dolarizadora de Milei: "Yo escuché en el último año y medio muchas veces al candidato y no lo entiendo, no lo entiende la gente".Para Melconian, las propuestas económicas de Milei representan un "salto al vacío" mientras que las del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, son una "irresponsabilidad"."Entre la irresponsabilidad y el salto al vacío que la gente vote y el soberano siempre tendrá razón", resumió el economista.Sobre la estrategia de Massa, afirmó que "bien medido el Banco Central tiene reservas negativas hace mucho tiempo, de cinco cifras, y eso es peor que lo que Cristina (Kirchner) le dejó a (Mauricio) Macri en 2015".Melconian afirmó que "lo peor es la situación fiscal" y cuestionó la "entrega de chupetines", como denominó a los anuncios hechos por Massa sobre las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, entre otras medidas anunciadas en los últimos días.Finalmente, en cuanto a las medidas que implementaría el próximo Gobierno, afirmó que "sin ansiedad hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir estas cosas y no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios".