Milei dijo que privatizará las cárceles y atacó a Bullrich: "Parecía una boxeadora grogui"

El candidato a presidente de(LLA) para las elecciones 2023,anunció este lunes su deseo de privatizar el sistema carcelario en caso de ser electo. Además, cuestionó a la aspirante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),por su desempeño en el segundo debate presidencial, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el domingo pasado.dijo sobre la ex ministra de Seguridad.En la misma línea de privatizar otras instituciones, ahora el libertario planteó la posibilidad de "ir a un sistema carcelario donde lo construya, lo opere y lo transfiera el sector privado". En diálogo con Radio Mitre, agregó:El diputado libertario afirmó que va a bajar la edad de imputabilidad si es electo presidente, aunque no dijo hasta dónde la bajaría.dijo, y luego asintió la afirmación del periodista Eduardo Feinmann, quien dijo:Para Milei,, opinó, antes de poner el foco en la presidenta del PRO en uso de licencia, a quien describió como "un boxeador grogui".La semana pasada, Bullrich lo denunció por las acusaciones del libertario de haber "puesto bombas en jardines de infantes". "Lo bueno de que me haya iniciado una demanda es que va a tener que ir a explicar a la Justicia lo que hizo en la década del '70", manifestó el diputado de La Libertad Avanza.Una de las denuncias de la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa fue por "calumnias e injurias" y la otra fue por "intimidación pública e incitación al odio". Respecto a eso, Milei sostuvo: