Denunciaron a Milei en la Justicia por incitación a la violencia económica

La abogada Valeria Carreras denunció este martes penalmente aluego de que el candidato por La Libertad Avanza llamase a no invertir en plazos fijo y calificase a la moneda nacional como excremento.dice la denuncia.La presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro PyLa letrada remarcó que la propia Patricia Bullrich, candidata presidencial por Juntos por el Cambio, también criticó la postura de Milei al afirmar queporque el alza del tipo de cambio “destruye el bolsillo” de los asalariados. “Milei dijo que cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar. Con su propuesta te destruye el bolsillo y te encarece los precios. Todo para justificar su dolarización”, escribió la candidata en su cuenta de la red social X (ex Twitter)En la denuncia se pidió que se cite a prestar declaración testimonial a Miguel Kiguel ex Secretario de Finanzas de la Nacion Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, Eduardo Levy Yeyati, doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania ; Federico Moll, director de Ecolatina y Patricia Bullrich candidata presidencial por Juntos por el Cambio Carlos MelconianCarreras advirtió que(en referencia al atentado contra Israel)””, afirma la denuncia., asegura la abogada.