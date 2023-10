Diputados convirtió en ley el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030: en qué consiste

La Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada el, que plantea diez desafíos nacionales, entre ellos erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, a partir de distintas agendas que se trabajarán en conjunto con todas las jurisdicciones del país. La iniciativa, que ya contaba con sanción del Senado, fue aprobada por 156 votos afirmativos y dos abstenciones correspondientes a Rubén Manzi, de la Coalición Cívica (CC), y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.A través del programa se expresan "con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Los objetivos del plan sonAdemás, la iniciativa busca "contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética".También, el proyecto proponeEl Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención. La iniciativa pone el foco en agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional y proyecta una inversión del 0,85 % del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030."En la Argentina hace décadas que hablamos de economía, y de una vez por todas debemos entender -sino seremos más pobres, más desiguales- que la cuestión económica en el siglo XXI es la innovación, la ciencia y la tecnología. Es el conocimiento", sostuvo el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Facundo Manes, que actuó como miembro informante.En ese sentido, Manes sostuvo que "En tanto, el diputado Manzi, también de profesión médico, fundamentó su abstención al considerar que "este plan fue elaborado desde el oficialismo; no se convocó en su elaboración a otras fuerzas políticas. Esto le quita potencia como política de Estado", y cuestionó que el plan "", afirmó Manzi.Por su parte, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer destacó quePara Brawer, "este plan tiene la virtud de haber sido desarrollado en un trabajo colectivo", al destacar ", y remarcó que "es la primera vez en la historia que un plan de ciencia recorre el país para generar consenso y que llega al Poder Legislativo para que salga con apoyo de todos los bloques, porque entendemos que la ciencia necesita de planificación. No hay ciencia si no hay largo plazo".En este marco, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, calificó de hecho "histórico" la sanción por unanimidad de la Ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 e indicó que, expresó Filmus quien estuvo presente en el recinto de Diputados, donde la Ley fue aprobada.El ministro indicó que "al igual que la ley de financiamiento, el Plan es una política de mediano y largo plazo que no debe estar atada a los calendarios electorales" y destacó el acompañamiento unánime en ambas cámaras legislativas., expresó.