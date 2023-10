Fuerte repudio en Diputados contra el negacionismo de Milei y Villarruel

Los diputados nacionales delDaniel Gollan y Juan Marino, y la representante de la izquierda Myriam Bregman repudiaron este martes los dichos de los candidatos a presidente y vice deJavier Milei y Victoria Villarruel, en relación al accionar de la última dictadura cívico-militar., relató Gollan."En una de esas golpizas me desmayé y amanecí en un baño, atado, adonde todos los que iban a orinar, me orinaban encima. Y muchísimas cosas más que ya no voy a contar", continuó el diputado, quien se preguntó: "¿Qué pasa en un país en donde esto sucedió, en donde la gran mayoría de los argentinos y argentinas dijimos que no podía volver a suceder y hoy escuchamos a algunos candidatos decir que fue mentira, banalizar?".Gollan también contó que en una oportunidad su madre fue a visitar a un coronel para pedir por él, y el militar le dijo:. Al tiempo se enteraron que pasaron a retiro a ese oficial.El diputado relató que luego dieron con otro que sí pudo interceder y que como consecuencia de ello, un coronel le dijo a su torturador: ", pidió el legislador., cerró.Por su parte, Myriam Bregman dijo que "Villarruel siempre está al servicio de la impunidad y de los genocidas", y lamentó queenfatizó.El también oficialista Juan Marino repudió a Milei "porque dijo que en los '70 hubo una guerra, repitiendo las palabras del genocida (Emilio) Massera en el Juicio a las Juntas" militares en 1985.agregó.Para Marino,y "la grieta no es más entre peronistas y antiperonistas, sino entre quienes defienden a milicos genocidas y quienes defienden el 'Nunca Más'".En el mismo sentido, la radical Natalia Zarapura advirtió:agregó.