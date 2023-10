Susana Giménez adelantó que votará a Bullrich en las elecciones y afirmó que volverá a la Argentina "si se van los K"

Desde tierra uruguaya, la conductora televisiva Susana Gimenez reafirmó este miércoles su inclinación política por Juntos por el Cambio, al asegurar que votará a Patricia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre.Susana está radicada en Uuruguay, donde se prepara para el estreno de su obra teatral “Piel de Judas”, pero aseguró que viajará a la Argentina especialmente para emitir su voto en los comicios de octubre. "Por supuesto que voy a votar.", expresó en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana.Luego ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló de sus deseos de volver al país: “. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo, pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano”.Vale mencionar que la conductora no votó en las PASO y así lo argumentó hace dos meses en diálogo con el canal televisivo de La Nación. “Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO”, dijo."Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca", reveló durante esa entrevista telefónica.