Tras la aprobación del aumento a jubilaciones, Caputo advirtió a los senadores que: "El equilibrio fiscal no se negocia"

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra los senadores que aprobaron este jueves el aumento de las jubilaciones y prórroga de la moratoria previsional. "Principio de revelación en su máxima expresión. Todo está más que claro de cara a Octubre. El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia. Argentina será próspera, aunque algunos políticos no lo quieran", escribió el funcionario a través de su cuenta de X."El equilibrio fiscal no se negocia", publicó en la misma línea el vocero presidencial Manuel Adorni. "Explicación fácil: el presidente prometió bajar la inflación. Cumplió su promesa, el pueblo lo valora y por eso lo banca. Qué quieren hacer los opositores? Romper el equilibrio fiscal para que se dispare la inflación y así ganar las elecciones que de otro modo no ganarán", sumó por su parte la senadora bonaerense libertaria María Florencia Arietto.Este jueves la oposición logró aprobar con amplia mayoría el proyecto que actualiza las jubilaciones y el bono. También convirtieron en ley la prórroga de la moratoria previsional.El miércoles, el presidente Javier Milei advirtió que piensa vetar toda ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal de su programa de gestión. Además, desde el Gobierno advirtieron que pueden judicializar la sesión de este jueves al denunciar irregularidades en la convocatoria. “El Gobierno va a judicializar la sesión y si se aprueba se va a vetar”, adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista en Radio Rivadavia.