La inflación de los trabajadores en junio fue del 1,8%, un 50% más alta que la de mayo

La inflación de los trabajadores fue del 1,8% en junio de 2025, lo que representa una aceleración del 50% frente al 1,2% de mayo, y acumula un 14% en los primeros seis meses del año, según el último informe de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET).En términos interanuales, la inflación fue del 39,8% y perforó el umbral del 40% por primera vez desde marzo de 2021. Entre los rubros que más aumentaron en junio se encuentran bebidas alcohólicas y tabaco (3,6%); bienes y servicios varios (2,8%); y un conjunto que incluye educación, vivienda, recreación y cultura (todos en 2,6%).También se registraron subas relevantes en salud (2,5%) y transporte (2,3%), impulsadas por las tarifas del transporte público y los pasajes de avión. Por debajo del promedio se ubicaron restaurantes y hoteles (1,6%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1%), contenido por la baja estacional en verduras.El informe destacó que, en términos de grupos sociales, la inflación fue más alta en los hogares con jefes inquilinos (1,96%) y más baja en los propietarios (1,76%), debido a la incidencia del aumento en los alquileres. Los asalariados registrados y los no asalariados tuvieron una inflación levemente superior al promedio, mientras que los desocupados y asalariados informales estuvieron por debajo."Un aumento del 50% en la inflación de junio, impulsado por la duplicación de la inflación en alimentos, cuestiona la estabilidad cambiaria y la estrategia gubernamental basada en el ancla del dólar y control de paritarias", señaló el director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta."Las crecientes expectativas de devaluación, la imposibilidad de acumular reservas sin acelerar la dinámica de precios, el freno de las liquidaciones del agro, la abrumadora formación de activos externos, entre otras fugas de dólares, ponen en duda la estabilidad cambiaria, que es el núcleo de la estrategia del gobierno para contener la inflación y afrontar el proceso electoral", analizó.Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, destacó que "la tendencia a la suba del tipo de cambio oficial, que tiende a moverse por encima del 5% mensual", impulsa "la inflación en general y la de alimentos en particular, algo que fue central para incidir en la baja de la pobreza". "La inflación de junio parece marcar un quiebre en la tendencia a la desaceleración", sostuvo.