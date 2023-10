Día de la Lealtad: con Massa, Kicillof cierra la campaña de Unión por la Patria en la Provincia

A cinco días del desarrollo de los comicios para elegir al nuevo presidente de la Nación, desde el oficialismo se preparan para una última semana intensa en la que el objetivo principal será conseguir los votos necesarios para ganar en primera vuelta o, al menos, entrar en el ballottage con el libertario Javier Milei, a quien Massa eligió como el candidato a confrontar en este sprint final.Este martes será el cierre de campaña de UxP en provincia de Buenos Aires y, en el escenario de la cancha de Arsenal de Sarandí, los protagonistas serán los candidatos a presidente,y a gobernador,No estará presente la vicepresidentar, ni tampoco el presidente Alberto Fernández, que se encuentra de gira en China.Desde el oficialismo arrancaron la semana compartiendo un video del candidato a presidente con un niño con autismo y activista del colectivo de personas autistas, lan Moche, a quién Massa fue a visitar a su casa, junto con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para. Este lunes, en tanto, el candidato a Presidente estuvo en San Luis, como parte de una gira federal que emprendió la semana pasada y que lo llevó, entre otras provincias, a San Juan y Mendoza. Allí participó del acto de cierre de campaña provincial.El fin de semana, Massa se abocó a dar entrevistas televisivas y el miércoles participará del cierre a nivel Ciudad de Buenos Aires, con Leandro Santoro, en el teatro Luna Park. El objetivo que el oficialismo tiene en mente a nivel nacional para este domingo será, como mínimo, conseguir el 33% de los votos para, de ese modo, lograr ingresar al ballottage con Milei.Sobre el cierre de en provincia de Buenos Aires, Kicillof expresó que "el acto es muy importante porque es 17 de octubre y van a estar todas las expresiones del movimiento sindical, también todos los candidatos y el candidato a presidente, Sergio Massa y los intendentes de toda la provincia". En esa línea, dijo en diálogo con El Destape queTambién mencionó la participación de CFK en la campaña. Kicillof dijo que "todo lo que se discute en esta campaña, como los regímenes cambiarios, como lo que Massa plantea sobre el gobierno de unidad nacional, entre otras cosas, resuena a intervenciones que venía haciendo CFK". "Ella dio mojones conceptuales determinantes para ponerle densidad a lo que se está discutiendo hoy", añadió y especificó que "Mario Secco, intendente de Ensenada, y uno de los que estuvo en la organización del cierre provincial junto con el anfitrión, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el lunes temprano dijo que la vicepresidenta no iba a participar del acto porque "si ella aparece empezamos a hablar de ella y no de los candidatos". Añadió que aparecer o no "es una decisión de ella", y que "ya se verá el momento donde ella tiene que salir". Secco destacó que el oficialismo llega al 22 de octubre en unidad y que eso es lo importante.indicó.

"Tenemos presidente"

Desde el búnker de la calle Mitre, en cuanto a la línea discursiva, salieron a reforzar con el mensaje de que Massa "tiene el perfil del Presidente que Argentina necesita en este momento de crisis". Destacan como ejes que:Por último, destacan que Massa "es el único candidato capaz de superar la grieta". En esa línea, la estrategia oficialista es confrontar de lleno con Milei y decir que, a diferencia del libertario, el candidato de UxPVarios dirigentes oficialistas el lunes a replicaron ese mensaje de campaña. Uno de ellos fue el gobernador de Catamarca Raúl Jalil que expresó que Massa "es el único candidato sensato que tiene un proyecto de país, que realmente conoce el territorio y no es una construcción virtual de las redes sociales". Con el concepto de confrontar de lleno con el libertario agregó:. Jalil opinó que "es importante tener en los próximos años un presidente que plantee un tiempo nuevo para poder superar la grieta".La senadora cercana a la vicepresidenta, Juliana Di Tullio, se sumó y, en declaraciones radiales expresó que el candidato a presidente de Unión por la Patria", concluyó.