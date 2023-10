Massa cerró la campaña junto a trabajadores en una fábrica: "El domingo definimos si amamos nuestra bandera o no"

En el marco de su cierre de campaña, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) habló sobre la Argentina que se viene a partir del 10 de diciembre en caso de asumir la Presidencia y cuáles serían las prioridades de su eventual gobierno. "El domingo cueste lo que cueste", expresó.Massa cerró este jueves su campaña proselitista con un acto en una fábrica en la provincia de Buenos Aires, junto a trabajadores, docentes y jubilados, en el último día antes de la veda electoral dispuesta por los comicios que se realizarán el domingo en todo el país."Elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado de docentes, jubilados y trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser las prioridades de cara a mi gobierno", dijo el candidato presidencial.En ese sentido, planteó que "el domingo lo que está en juego es si tu hijo va a la universidad gratis o tenés que pagarla, si pagas un boleto bonificado o te cobran una fortuna, si el Estado abraza a los jubilados con bonos y programas de medicamentos gratuitos o los abandonan a la buena de Dios"."A partir del 10 de diciembre voy a hacer lo mismo que hice en Tigre en materia de seguridad, quiero que los pibes tengan la oportunidad de andar en bici por la manzana. Voy a trabajar para que los argentinos vivan sin miedo", añadió.Asimismo, manifestó: "Me enoja mucho escuchar a quienes quieren gobernar nuestro país decir que nuestro país es una mierda. Para mí la Argentina es un país increíble"."Quiero aprovechar para hablarle a cada argentino y argentina: el domingo a la hora de votar definimos los próximos cuatro años de la Argentina. Se define si amamos nuestra bandera o no", expresó, y cerró: "El domingo cueste lo que cueste".