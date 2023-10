Cómo quedan conformadas las cámaras de diputados y senadores a partir del 10 de diciembre

La alianza opositora fue la que más perdió protagonismo legislativo, ya que no pudo reiterar los resultados que obtuvo en las elecciones legislativas del 2017 (en el caso de Senado) y en el 2019 (en el caso de la Cámara de Diputados). Sin embargo, tanto Juntos por el Cambio como el actual oficialismo precisarán acuerdos con bloques provincialistas y otras fuerzas para hacer avanzar sus propuestas.Si el escenario en el Senado era de búsqueda de acuerdos tras la fragmentación del oficialismo que devino en la conformación de Unidad Federal, luego de las elecciones la Cámara alta precisará consensos para que avance cada propuesta ante los resultados de La Libertad Avanza en las ocho provincias que renovaban 24 bancas.Juntos por el Cambio fue el espacio que mayor presencia legislativa perdió, con nueve senadores. Por su parte, el partido libertario tendrá ocho representantes en la Cámara alta. Unidad Federal también sufrió la pérdida de una banca.Se precisan 37 senadores (la Cámara Alta cuenta con 72 bancas, tres por cada distrito argentino) para obtener mayoría automática. Unión por la Patria es el espacio mayoritario, con 31 legisladores, y podría obtener los seis votos restantes vinculándose con habituales aliados: dos del Frente Renovador de la Concordia misionero, uno del Juntos Somos Rio Negro y cuatro de Unidad Federal.Los legisladores electos para integrar el Senado a partir del 10 de diciembre son:: José Mayans y Teresa González (Unión por la Patria) renovarían su banca, mientras que Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) obtendría por primera vez el cargo. Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) no pudo renovar su banca.: el Partido Renovador Federal, que respalda a Javier Milei, consiguió dos bancas: Ezequiel Atauche y Vilma Bedia. El peronismo también consiguió un nuevo lugar: Carolina Moisés. Cambia Jujuy perdió sus dos bancas y Unidad Federal no tendrá el voto de Guillermo Snopek, que fue electo diputado.Unión por la Patria mejoró su actuación de las PASO y conservaría sus dos bancas: ingresarían Florencia Arauco y Fernando Rejal. La Libertad Avanza, que en la primaria proyectaba dos senadores, finalmente le quitó el lugar al radical Julio Martínez y estaría representado por Juan Carlos Pagotto.: no hay modificaciones en la distribución de fuerzas, pero si existe recambio de nombres. Por el Frente Renovador de la Concordia -partido provincialista que acompañó la boleta de Sergio Massa- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ocuparán los lugares de Maurice Closs y Magdalena Solari, mientras que por Juntos por el Cambio Martín Goerling reemplazaría a Humberto Schiavoni.: Unión por la Patria perdió una de sus bancas, que será tomada por el gobernador Sergio Uñac (que termina su mandato en diciembre). La Libertad Avanza se adueñó de uno de sus representantes y del lugar de Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio): ingresarían como senadores Bruno Olivera y María Antonella Coria.: la provincia puntana abrió la puerta a dos senadores de La Libertad Avanza (Bartolo Abdala y Carlos D’alessandro). El peronismo perdió un lugar, pero Fernando Salino será parte de la Cámara. Gabriela Gónzalez Riollo perdió la banca de Juntos por el Cambio.: Juntos por el Cambio no logró retener ninguna de sus dos bancas. En contraposición, el provincialismo del gobernador electo, Claudio Vidal, ingresaría con su fuerza Por Santa Cruz, representado por José María Carambia y Natalia Elena Gadano. Unión por la Patria conserva su banca, que será ocupada por la gobernadora Alicia Kirchner (culmina su gestión este año).De darse estos resultados, la distribución en el Senado por bloques quedaría de la siguiente manera: 31 de Unión por la Patria (conserva bancas); 24 de Juntos por el Cambio (-9); 8 de La Libertad Avanza (+8); 4 de Unidad Federal (-1); 2 del Frente Renovador de la Concordia misionero (conserva bancas); 2 de Por Santa Cruz (+2); y 1 de Juntos Somos Río Negro (conserva banca).El resultado de las elecciones determinó un cambio sustancial en el escenario legislativo que implica una necesidad de acuerdos para avanzar en la sanción de proyectos de ley. La llegada de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados representa una merma de la presencia de los partidos tradicionales y una reconfiguración de la agenda de propuestasLa Cámara baja está compuesta por 257 diputados y en este comicio se renovaron 130 bancaselegirán cuatro nuevos diputados;Con más del 80% escrutado por distrito, el bloque mayoritario pasaría a ser Unión por la Patria con 102 diputados, seguido por Juntos por el Cambio con 100, mientras que La Libertad Avanza se convierte en la tercera fuerza legislativa con 38 legisladores.Las fuerzas restantes suman 17 diputados: 6 para Peronismo Federal (+4), 4 para el Frente de Izquierda-Unidad (conserva sus bancas), 3 para el Frente de la Concordia misionero (+1); 1 para Juntos Somos Río Negro (-1); 1 para el Socialismo santafesino (-1); 1 para SER de Santa Cruz (conserva su banca); 1 para el Movimiento Popular Neuquino (conserva su banca).No existe posibilidad de mayoría automática en la Cámara de Diputados. Para obtener quórum es necesario contar con la presencia de 129 diputados, número que ningún bloque alcanzaría de forma solitaria.