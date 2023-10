Massa adelantó que promoverá una reforma de la Ley Penal Cambiaria

El candidato presidencial de Unión por la Patria(UP), Sergio Massa, adelantó este lunes que promoverá una reforma de la Ley Penal Cambiaria e insistió en que el Estado está obligado a "poner límites" en un país con el 40% de la economía informal.En diálogo con LN+, Massa confirmó que van a "reformar la ley penal cambiaria" luego de haber analizado la conducta de los tipos de cambio junto al reconocimiento de que hay actores que se desempeñan en un mercado "donde no hay presos".A su vez, indicó que el Estado tiene la "obligación de ponerles límites" a los actores de ese sector, en un país con el 40% de la economía informal.Por otro lado, al ser consultado acerca de las críticas de la oposición, aseveró que desde algunos sectores "cargan con fracasos en la espalda o incertidumbres en términos pospositivos y entonces prefieren ir al basurero".Sobre el acuerdo de Javier Milei con Mauricio Macri, cuestionó que "acumularon dos sectores de oposición y repartieron cargos". También sobre la acusación del expresidente contra Massa por "mentir", el titular del Palacio de Hacienda replicó que "no debate con expresidentes".Por último, habló su eventual gobierno en caso de triunfar en el balotaje: "Está claro cuál es el mecanismo o el sentido que mi Gobierno va a tener desde el 10 de diciembre. No va a ser un Gobierno de su fuerza política sino de unidad nacional".