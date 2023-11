Milei usó a Messi para compartir otra fake news en campaña

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, usó al astro argentino Lionel Messi para compartir este miércoles otra fake news en plena campaña para el balotaje del próximo 19 de noviembre.En las calles empezó a circular un cartel donde se le atribuye al capitán de la Selección Argentina la siguiente frase: "El kirchnerismo se robó los respiradores que mandé yo, no me olvido". Milei aprovechó la oportunidad y lo compartió en su cuenta de Instagram.El tema de los respiradores fue un tema muy sensible durante el apogeo de la pandemia por Covid-19. En ese momento, trascendió que el rosarino había donado más de 30 respiradores.Sin embargo, semanas atrás también había circulado otro texto que decía: “Leo Messi votante del León Milei”.El portal Chequeado, especialista en desmentir este tipo de situaciones, detalló que los afiches que circulan con la presencia de Messi son falsos: "No existe ninguna referencia en medios de comunicación sobre la supuesta publicación del jugador, de acuerdo a una búsqueda de Chequeado en Google. Tampoco existe referencia alguna de Messi sobre Javier Milei".