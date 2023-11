Mondino revalidó la propuesta de Milei sobre la venta de órganos: "Es algo fantástico"

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, insistió con la venta de órganos, una iniciativa cuestionada por gran parte del arco político y de la cual Javier Milei intenta despegarse pese a reiteradas declaraciones donde convalidó esa propuesta."El mercado de órganos, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", dijo la eventual Canciller de Milei durante una entrevista con La Nación +.Al respecto, intentó explicar: “Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible o que te lo pueda donar. Pero el otro así, así, así y entonces a lo mejor hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que (a su vez) es compatible con otro y te lo da”.En la entrevista, también habló sobre la Ley Justina -que en 2018 estableció que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado expresa constancia de lo contrario- para fundamentar la necesidad de un “mercado de órganos”.“Hay una mamá cuya hija muere y su mamá quiere donarle el corazón a su hija y dicen ‘no porque no necesariamente son compatibles, porque no es solo el grupo sanguíneo’. Pero si esa nena la mamá hubiera permitido que lo done a fulano, zutano, na, na, na, a lo mejor le quedaba a Justina.” (SIC)Lo cierto es que tantopor el padre de la niña, Ezequiel Lo Cane. En marzo pasado, durante una entrevista por AM 750, el hombre apuntó contra la propuesta de Milei de “buscar un mecanismo de mercado para resolver el problema” de los transplantes."La lista de espera es la capacidad que tiene el sistema hoy para realizar un trasplante" y en la cual sí que hay "cosas para mejorar", aceptó Lo Cane. "Yo soy muy abierto al debate aunque vengan con cuestiones extrañas como éstas. Las palabras pueden convencer o no, pero los actos arrasan y la Ley Justina es un acto", sentenció.La dirigente que asesora a Milei en temas diplomáticos dijo que la modalidad de “mercado” podría hacer que “la ley funcione de una manera mucho más activa” en la distribución de órganos. También intentó aclarar la cuestión semántica: “, (pero) no quiere decir que te van a cobrar por hacer algo”.