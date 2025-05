Un presidente megalómano: las 10 frases más rimbombantes de Javier Milei

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha sorprendido a propios y extraños con definiciones grandilocuentes, afirmaciones pomposas y expresiones altisonantes, propias de su megalomanía y necesidad de llamar la atención.La RAE define a la megalomanía simplemente como un “manía, delirio de grandeza” . No estamos aquí para diagnosticar sino para contar hechos, así que a continuación presentamos una recopilación de las 10 frases más exageradas del primer mandatario intentando respetar un orden cronológico, que se ha visto alterado por las repeticiones constantes de algunas de ellas.- "Soy el político más popular del mundo" (Entrevista con LN+, 23/05/24). Durante una charla con Luis Majul el presidente afirmó que la mayoría de los políticos argentinos carecían de "brillo internacional" y por eso estaban celosos de su popularidad a escala mundial. Meses después, en septiembre del año pasado y también con el creador de "La Cornisa" (¡Qué coincidencia!), se moderó un poco y dijo que a la casta política y a un sector del periodismo "les duele" que él sea "hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra". Y cerró: "Uno es (Donald) Trump y el otro soy yo".- "Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad" (entrevista con Bloomberg, 5/04/24). Es sin dudas una de sus muletillas preferidas. Comenzó diciéndola durante una entrevista a la agencia Bloomberg a principios de abril del año pasado y la repitió cada vez que pudo: en otras entrevistas, también discursos oficiales, por supuesto que como invitado a las condecoraciones realizadas por distintas fundaciones ultra liberales, en el Foro de Davos, e incluso ayer a la noche en el cierre de campaña de Manuel Adorni para las elecciones porteñas.- "Si lo criticaban a Moisés, ¿cómo no me van a criticar a mí?" (entrevista en Radio Mitre, 2/06/24). Si bien son una constante en el presidente las auto comparaciones con grandes protagonistas de la historia universal, tanto de realidad como de ficción, Moisés es el personaje con el que más veces se ha comparado. Volvió hacerlo en sus redes sociales publicando fragmentos del Antiguo Testamento, en otras entrevistas ("me pregunto cuán lejos hubiera llegado Moisés si hubiera realizado una encuesta en Egipto", le dijo una vez a Alejandro Fantino) y en distintos discursos. Otras personalidades con las que se ha comparado: Jesús, San Martín, Terminator, El Zorro, Superman, Franco Colapinto y hasta Lionel Messi, entre otros.- "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia" (entrevista con Lex Fridman, 19/11/24). Es otra de las frases que viene repitiendo seguido (la dijo por última vez el martes en el IAEF) pero encontramos su estreno en un reportaje que le concedió el año pasado al docente e investigador informático del MIT para su podcast.- "Hoy, nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha" (Apertura de sesiones,1/03/2025). Durante su segunda apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente dijo que la Convertibilidad había sido, hasta ahora, el programa más exitoso de la historia, pero que el suyo lo ha superado.- "Realizamos el blanqueo de capitales más exitoso de la historia" (Apertura de sesiones, 1/03/2025). Dudoso motivo de orgullo para un país con altísimos índices de evasión fiscal y en el que casi todos coinciden que los que más tienen no pagan los impuestos que deberían pagar, pero, así y todo, los números avalan esta vez al presidente.- "Durante el proceso de desregulación más grande la historia hemos concretado 1700 reformas estructurales" (Apertura de sesiones, 1/03/2025). Es lógico que con la creación de un Ministerio ad hoc, que se ocupa de derogar normas que ya no estaban vigentes hace décadas, sienta que ha triunfado y hasta se permita decir que Estados Unidos "está copiando" (sic) su modelo.- "Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina" (2/01/2025). Así declaró el presidente a 2025, en el decreto que firmó el primer día hábil del año. Es una leyenda que se encuentra presente en toda la normativa dictada durante el corriente ejercicio y en cada una de las hojas membretadas para uso oficial. Aunque ya tiene más de 5 meses de firmada, es una disposición vigente para todo el año, así que si bien a mediados de mayo todavía no tenemos noticias de que se haya concretado, aún le quedan siete meses de chagüí.- "Estamos gestionando para hacerlo en el Muro de Berlín" (La Misa, 8/05/25). No obtuvo el espacio que merece porque en las 6 horas que duró la charla en el programa conducido por Daniel "el Gordo Dan" Parisini, Milei habló de muchísimas cosas y dejó frases de todo tipo, pero el adelanto de estar escribiendo una obra de teatro llamada "Juicio al Capitalismo" para hacer en el Muro de Berlín merece integrar este top 10 de homenaje a la grandilocuencia del jefe de Estado.- "Enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia" (Recoleta, 14/05/25). Como todo megalómano, el presidente ve una conspiración detrás de cada crítica, y si las críticas son muchas, señala que sufrió la campaña más sucia de la historia. Anoche durante el cierre de campaña de Manuel Adorni volvió a referirse en esos términos a la campaña electoral del año 2023 y apuntó directamente contra el consultor Antoni Gutiérrez Rubí, hoy trabajando para el PRO, como el hacedor de aquella campaña del peronismo.